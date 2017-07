La grieta que habría en la Superliga y que pone en duda el arranque del fútbol

"A la última versión del acuerdo la devolvieron con sólo una modificación. Si la Superliga la acepta, se firma en estos días", cuenta una voz autorizada, que estuvo en las negociaciones del convenio. Hasta tanto la Casa del Fútbol y la nueva estructura de Primera División no se pongan de acuerdo, Fox y Turner no pueden depositar la primera cuota de los derechos audiovisuales hasta tanto la AFA no le haya cedido la potestad para comercializarlos a la Superliga. De eso se ocupa (entre otras cuestiones) el acuerdo de coordinación.





El problema es que hay clubes que contaban con la cuota de la TV de julio para aliviar a sus tesorerías. Creían que el monto iba a superar, incluso, a lo que cobraban durante el Fútbol para Todos. Pensaban equilibrar sus cuentas. Pero se encontraron con que, hasta ahora, no cobraron un peso. En algunos casos, incluso, el panorama es más sombrío: en el marco del plan de desendeudamiento, la AFA les descontó el valor que les correspondía de la llamada "llave en mano". "El lunes, Banfield debía haber cobrado 13 millones pesos y no recibió nada", dijo su presidente, Eduardo Spinosa. Y agregó: "Yo no sé cómo todavía no convocaron a una reunión en la Superliga para discutir la distribución de los ingresos. En vista de todas estas circunstancias vamos a proponer que en el año de transición todos los clubes cobremos lo mismo".