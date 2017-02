En los últimos días, se viralizó audio que oscila entre lo cómico y lo trágico por su contenido irascible y poco común. Al mejor estilo "Tano" Pasman, una inquilina llamada Georgina le grita uno y mil improperios al propietario de una casa en Mar Azul que ella y su familia alquilaron y que, según el audio, no estaba en las condiciones apropiadas.





Georgina es rosarina, tiene una nena pequeña y decidió pasar ocho días de vacaciones junto a su pareja en el balneario bonaerense de la ciudad costera. Pero lo que debía ser un descanso placentero terminó convirtiéndose en una pesadilla.





Antonio Laje junto a Julieta Navarro hablaron con Gabriel Mainella, abogado de Georgina , que contó la historia detrás del famoso audio. En #BDA el programa que conducejunto ahablaron conabogado de Georgina , que contó la historia detrás del famoso audio.





La historia detrás del audio de "La Loca de Mar Azul"



"Georgina alquiló una cabaña para descansar con su familia y tuvo mil problemas desde que llegó, más allá de la tormenta: no andaba el horno, la casa tenía goteras, no prendía el calefón, el dueño de la cabaña no les solucionaba ningún problema y para colmo los robaron; ahí vino la explosión e Georgina", explicó su abogado.





"La solución que proponía el dueño de la cabaña era que mi clienta se quede todo el día esperando que él vaya al otro día a trabar la puerta que estaba rota, perdiéndose el único día de sol posible", continuó Mainella.





El abogado también recalcó que la difusión de esa conversación privada era una infracción de la ley: "Ella es una madre, mujer, empleada... la difusión de este audio la perjudica notablemente".