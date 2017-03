"La idea es jugarle de igual a igual a todos"

Fue una pretemporada atípica para los clubes del fútbol argentino. También lo fue para Juan Pablo Pumpido, quien condujo por primera vez a un plantel profesional en su puesta a punto. El objetivo, por ahora, se cumplió para el DT, ya que solamente se le fue un jugador titular como Rolando García Guerreño, pero llegó rápidamente un defensor de jerarquía como Rodrigo Erramuspe. En tanto, antes de que termine 2016 el Tate ya se había asegurado a Mauro Cejas, uno de los pedidos del hijo de Nery que lo conocía de cuando su padre dirigió a Newell's.

En la semana previa al regreso de la actividad oficial en nuestro país, el DT dialogó con La Vida Color de Unión TV, donde hizo un balance de los trabajos de pretemporada y proyectó los objetivos del grupo que comanda técnicamente.





"La pretemporada fue muy buena, sacando el tiempo donde se pospuso el comienzo. Lo que se planificó con el viaje a Mar del Plata, con los amistosos salió todo de la manera que lo esperábamos. El mes siguiente (febrero), que no estaba planificado como pretemporada, también fue muy productivo, se pudieron hacer muchos partidos, se hicieron cerca de los fines de semana para plantear semanas como si fueran de competencia. La predisposición del plantel fue siempre al ciento por ciento, así que estoy muy contento", comenzó diciendo el joven entrenador tatengue.

Mientras que sobre la conformación de su plantel, el técnico expresó: "Contamos con un grupo bárbaro, entre ellos se llevan muy bien. No es un plantel ni largo, ni corto. Tiene dos jugadores por puesto y algunos chicos más, eso me parece que está bien".





Además, habló de sus sensaciones de estar dirigiendo a un equipo de Primera División con tan corta edad, y expresó: "Hay momentos en el entrenamiento mismo, donde te alejás un poco y volás, y digo: «La puta madre, si no se disfruta del fútbol no se puede disfrutar de nada más en la vida». Obviamente de tus hijos, pero trabajar de lo que uno ama y con la pasión que genera esto. El que se queja estando acá es un mentiroso o no tiene sentimientos; se disfruta todo, hacer una nota en la cancha, pasar por acá e ir a cualquier lado del club. Mientras sea relacionado al fútbol hay que disfrutarlo porque cuando no lo tenés debe ser fuerte".





—¿Tuviste que potenciar a algún jugador en esta pretemporada?

—Se trabaja con todos, buscando lo mejor para el rendimiento de cada uno. Por ejemplo a los delanteros, potenciar lo que puedan hacer Soldano, Gamba y Anselmo, y a partir de ahí está nuestro trabajo para que pueda mejorar al que está al lado.





—¿Potenciar a un jugador quiere decir lograr que se pueda adaptar a otras posiciones?

—Acá se vio mucho la variante de Lucas Gamba jugando por derecha, yo también lo hice. Conmigo jugó más como delantero pero por ejemplo contra Gimnasia y San Lorenzo terminó jugando como volante. Por características puede desempeñarse tranquilamente como extremo por la derecha, por la velocidad que tiene, te da más llegada al área ya que un delantero pisa más el área que un volante. Se busca esa variante en ese momento, nunca lo voy a poner de tres, se trata de un delantero tirado a la derecha. Por momentos puede servir para que la defensa esté abierta y pendiente de él y se puedan generar espacios por adentro. Pero para mí es delantero, tiene características para hacerlo de esa manera.





—¿Vas a respetar tu esquema preferido o dependerá del rival?

—Todo técnico juega con su idea, la táctica es del técnico y la estrategia según el rival. Es mentira cuando se dice que un técnico siempre respeta su pensamiento, si el rival tiene un lateral derecho que sale mucho y el que viene después no lo tiene, se cambia la forma. Entonces siempre se piensa en el rival, es un deporte donde hay que ver lo que hace el rival para poder acomodarte. Si bien hay una idea madre o lo que el equipo quiere hacer, después hay que ver si el contrario te deja y cómo combatís lo que hace el otro equipo. Siempre la estrategia cambia según el equipo que tenés enfrente, con el solo hecho de ver la formación ya cambia tu forma de presionar. Si me juegan con un enganche y dos puntas, y el que viene después de ese me juega con dos delanteros y dos cinco, cambia entonces la forma de marcar. Nuestra idea siempre va a ser la misma, pero la ejecución depende del contrario. Nosotros queremos jugar siempre de igual a igual.

—¿Tenés dudas en el equipo?

—No tengo porque sé lo que puede dar cada jugador del plantel, las dudas pueden estar para afuera porque no están en el día a día como nosotros. Tenemos bien claro lo que queremos, lo que buscamos y cómo plantearemos los partidos.





Y para cerrar, dijo: "Vivo acá. Estoy todo el día acá adentro, viendo inferiores, Reserva. Me gusta verlo bien al club, es pasión pura. Me toca estar en un lugar privilegiado y yo soy el mismo de siempre".