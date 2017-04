La capilla Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Roque Sáenz Peña y Pasaje Sin Nombre, será el escenario de la reunión que concretarán vecinos del barrio René Favaloro . La inseguridad será uno de los temas que tratarán. La cita es este jueves 6, a las 20.30, y la intención es informar sobre las gestiones realizadas, pero también aprovecharán para volver a exigir más patrullajes y presencia policial en el sector a partir de los reiterados hechos.





Este encuentro se da al cumplirse el primer año en que los vecinos autoconvocados decidieron juntarse para comenzar a trabajar por el barrio. "Esta reunión servirá para hacer un balance sobre todo lo actuado y gestionado durante este tiempo, entre ellos el tema seguridad", contó a UNO Digital, Carmen Ramírez, una de las impulsoras de este grupo.





"Nosotros estuvimos reunidos con los jefes de la Unidad Regional I y los jefes de zona y ellos nos dieron una respuesta, pero ahora cambia la modalidad y es lo mismo que nada y hubo algunos hechos de inseguridad en el barrio que nos preocupan y lo que queremos es prevenir", fundamentó esta vecina sobre el fin de esta reunión.





Ante la consulta sobre cuál es el pedido concreto, Ramírez expresó: "Nosotros habíamos solicitado un chofer para la Subcomisaría 19ª que no tenemos. Primero nos dijeron que estaban de vacaciones y después que no había y que iban a hacer un concurso. Ahora nos manifestaron que todo va a funcionar a través del 911, es decir que viene cuando el hecho ya pasó, no se hace un patrullaje preventivo. Nos dicen que Favaloro es tranquilo y nadie se queja y nosotros queremos demostrar que no es así".





Esta vecina contó que los principales hechos son arrebatos y robos en las viviendas. Los primeros se dan a la mañana temprano cuando esperan el colectivo para ir a trabajar o los chicos a la escuela; y los segundos se dan cuando las familias no están. Consideran que es un barrio de paso y que todo el tiempo son "vigilados" por los delincuentes. Es por eso que exigen presencia policial en esos horarios.





Otras opciones

Hace unos meses, los autoconvocados crearon un grupo de WhatsApp integrado por los vecinos y hasta la jefa de la comisaría del barrio. "Fue una idea que se puso en marcha y aún hoy funciona. No son muchos los integrantes y cuesta sumar a los vecinos, en esta reunión la intención es volver a contar de qué se trata y será una buena oportunidad para sumar a quienes quieran hacerlo. La idea es tener un trabajo comunitario", dijo Ramírez.





También, a comienzo de año, surgió la idea de colocar alarmas comunitarias. Luego de varios encuentros, se asesoraron en cuanto a presupuestos y funcionamiento. "Eso sigue en pie. Se presentaron varias propuestas y no se engancharon por el tema económico, de todas maneras lo vamos a refrescar en esta reunión para ver si nos podemos juntar y avanzar también con esto", finalizó esta vecina del barrio René Favaloro.