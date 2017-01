La intención es que siga Gamba

Ovación adelantó en los últimos días de 2016 que había varios equipos del exterior que están interesados en contar con Lucas Gamba, uno de los sobrevivientes del plantel que logró el ascenso en 2014. Los clubes que lo quieren son Seattle Sounders FC, Kansas City, Columbus Crew de Estados Unidos, y un equipo de Arabia Saudita.

En la segunda parte del año, Leonardo Madelón lo utilizó en varios partidos como volante por la derecha, mientras que en otros optó por correrlo a la izquierda y muy pocas veces lo utilizó como delantero. Sin embargo, con la llegada de Juan Pablo Pumpido el mendocino se ganó nuevamente un lugar entre los 11 en su posición natural, aunque en el primeros partidos se decidió por Guido Vadalá.

Gamba, de 30 años, considera que es el momento adecuado para dar un salto en su carrera, no solamente desde lo deportivo sino desde lo económico, por lo que ve con buenos ojos la chance de que llegue una oferta que conforme a todas las partes y, de una vez por todas pueda emigrar, al igual que lo hicieron en su momento Enrique Triverio, Ignacio Malcorra, Mauricio Martínez y Santiago Zurbriggen, entre otros.

Si bien trascendieron algunas cifras que habrían llegado a la Avenida de equipos interesados por el delantero, las mismas no habrían conformado a los dirigentes.

Sin embargo, en diálogo con LT10, cuando le consultaron a Pumpido por esta chance manifestó que "se dicen cosas que yo pienso que no son así. No hay prioridades, ahora vamos a esperar, porque el libro de pases no comenzó a moverse. Hay que ver si aparece una opción de venta y luego analizar si hay que salir a reemplazarlo. Se habla de Lucas, pero al club todavía no llegó nada".

Y agregó: "Intransferibles en el fútbol solo hay dos jugadores: Messi y Ronaldo. Si llega una oferta que es importante para el club y para el jugador, la analizarán los dirigentes".

En tanto, desde Córdoba se menciona con fuerza que en el radar de Leonardo Madelón (conductor de Belgrano) estarían el arquero Matías Fidel Castro para reemplazar a Juan Carlos Olave, y Franco Soldano, ya que pretende oxigenar la ofensiva de cara a lo que resta del certamen de Primera.





Andrada le dijo "no" al Tatengue





Se queda en el sur. Antes que Unión abroche la llegada de Mauro Cejas (primer refuerzo), Ovación adelantó que Federico Andrada era el delantero apuntado por Juan Pablo Pumpido y los dirigentes para potenciar la delantera de cara a la segunda parte del certamen. Incluso, en declaraciones a FMQ, el presidente Luis Spahn reconoció que estaban implementando un mecanismo de seducción para que el delantero cuyo pase pertenece a River aceptara la propuesta para abandonar al Cervecero y sumarse al plantel rojiblanco. "Le ofrecemos seguridad, un club ordenado, que pelea por otras cosas y la posibilidad de un mejor contrato", adelantó el titular tatengue. Pero el punta valoró su situación y optó por continuar otros seis meses bajo las órdenes de Alfredo Grelak, equipo con el que peleará por mantenerse en Primera. Sin embargo, el jugador podría abandonar la entidad del Sur si un club paga la cláusula de rescisión que impuso el Millonario.