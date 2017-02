La joven abusada por su padre aseguró que lo enfrentó "porque estaba muriendo"

Romina Balaguer explicó por qué tomó la decisión de volver a Argentina y enfrentar a su padre para que reconozca que abuso de ella durante 18 años. "Mi salud estaba muy comprometida, me estaba muriendo literalmente. Quería cerrar este ciclo para sanar", aseguró la joven, que publicó un video en el que Antonio Cisneros (no tienen el mismo apellido porque ella decidió no usar el de su padre) reconoce su delito.

En ese sentido, dijo: "No fue una cuestión de valentía, tomé esta decisión. La primera vez fallé porque él se escondió. La segunda lo encontré. El estaba comiendo en un restaurante, fui con mi teléfono y empecé a hacerle preguntas. Lo acuso de abuso sexual con acceso carnal, torturas, malos tratos y abandono de persona".

También contó que su padre ya se lo había reconocido en conversaciones telefónicas cuando lo llamaba desde España "en medio de crisis desde Barcelona. Me ha aceptado todo, pero por los mismos nervios no me daba cuenta de grabarlo".

"Yo recuerdo hasta lo que me hacía cuando era beba, el color de las paredes, de la cuna. También cómo le pedía, cuando me llevaba a su habitación para abusar de mi, que me dejara llevar mi osito de peluche, mi sostén, confesor y compañía", se conmueve.

Por último, reveló que su mamá sabía de los abusos pero nunca hizo nada al respecto: "Mi madre dijo que fabulo, que acuso falsamente a mi padre. Que es todo mentira. Pero yo se, porque se lo confesó a una amiga, que sabía todo lo que él me hacía y no hablaba por miedo. Nunca me pidió perdón".