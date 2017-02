La joven que denunció que fue violada por cinco jugadores de rugby rompió el silencio

La joven de 24 años que denunció que el 22 de diciembre fue abusada sexualmente por cinco jugadores de la Unión Rugby de Cuyo durante una fiesta que se celebró cerca de la capital de Mendoza con motivo de la consagración del equipo en el Seven de la República dio detalles del caso por el que ya fueron imputados los cinco sospechosos.

La chica aseguró que su "error" fue "haber confiado" en las bebidas que le convidaron durante el transcurso de la noche: "Alguien me convidó un toc-toc y después otro chico me preguntó qué estaba tomando y le dije que un daiquiri de frutilla, por lo que me trajo uno". Al otro día, la joven advirtió que no recordaba nada de lo que había hecho la noche anterior y que sintió "dolor en la vagina" luego de ir al baño.

Además, relató que una amiga y su hermana le preguntaron lo mismo: "¿Es verdad que te acostaste con cinco? Y les respondí que no, que era imposible".

Tras intentar hacer una reconstrucción de la noche y realizar la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 15 de Mendoza, se sometió a los estudios del Cuerpo Médico Forense. Los exámenes indicaron que la denunciante no sufrió lesiones producto de un abuso. Pero, por su parte, los abogados de la joven afirmaron que es posible que su representada haya consumido, sin darse cuenta, algun anestésico que le pudo haber vulnerado su voluntad.