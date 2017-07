La mayoría de los diputados de Santa Fe votará por la expulsión de De Vido

Sin embargo, los dos tercios de Santa Fe, a favor de echar a De Vido, todo indica, no tendrán correlato con la definición del total de la Cámara. Los votos no le alcanzan al oficialismo.





A favor del dictamen de mayoría que será tratado hoy se anotan, en primer lugar, los santafesinos de ese bloque: Lucas Incicco, que tuvo activa participación en los plenarios de la comisión de Asuntos Constitucionales. "Si la votación no alcanza —reconoció—, el objetivo será mostrarle a la sociedad quiénes defienden la permanencia de De Vido", comentó ayer a LaCapital, en un aparte durante el plenario.





Luego, Luciano Laspina, José Núñez, Ricardo Spinozzi, Ana Martínez y Gisela Scaglia, todos del PRO, harán lo propio; así como los radicales Hugo Marcucci, y Mario Barletta. También Ana Isabel Copes, del centenario Partido Demócrata Progresista, en el interbloque Cambiemos, votará por la expulsión de De Vido. Con un matiz, que tratará de expresar hoy en el recinto: "Hubiera preferido la suspensión y no la expulsión, que si se judicializa podría terminar dándole la razón a De Vido, como ya ocurrió en otros casos", explicó ayer Copes a este cronista luego de que concluyera el plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales.





También acompañarán al oficialismo los aliados del partido de Sergio Massa, el rosarino vicepresidente del bloque, Alejandro Grandinetti, y su compañera de bloque, nacida en Casilda, Vanesa Massetani. El Frente Renovador presentó ayer un dictamen propio en minoría, como un gesto de mínima diferenciación con Cambiemos, que no modificará el rumbo de la sesión de hoy.





Acompañando la estrategia del Frente Renovador, en alianza con Margarita Stolbizer, a su vez aliada permanente del PS en Diputados, los socialistas Hermes Binner y Alicia Ciciliani votarán por la expulsión del ex ministro.





El rechazo, y también con dictamen propio, correrá por cuenta de los cuatro diputados del FpV que podrán estar presentes; Marcos Cleri, Eduardo Seminara, Silvina Frana y Alejandro Ramos. Y por la diputada Lucila De Ponti, que se reagrupó por fuera del partido que la llevó a la Cámara (FpV), en el nuevo bloque del Movimiento Evita, cuyo miembro informante dijo ayer que no votará "una propuesta electoralista, brutal y falaz que pretende dividir entre corruptos y no corruptos".





Cleri, gran polemista y animador del FpV en los plenarios de comisión (de ayer y de la semana pasada) dijo: "No avalamos un linchamiento mediático, defendemos la Constitución. Para la derecha el proyecto son las empresas off shore, y echar a un millón de trabajadores a la calle". Algunos diputados oficialistas no podían contener su enojo cuando habló Cleri y le retrucaban en simultáneo. El presidente del plenario tuvo que intervenir.