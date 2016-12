La mujer que caminó 30 horas bajo la nieve y bebió su orina para sobrevivir y salvar a su familia

Siguiendo las instrucciones del GPS y bajo una intensa nevada, fueron por caminos alternativos. Mala idea. En un momento determinado, con la visibilidad casi nula, el vehículo quedó atascado en una cuneta repleta de nieve. No había nadie cerca. Y pedir ayuda desde allí no estaba entre las alternativas. No había señal telefónica que pudiera comunicarlos con el servicio de emergencias del parque.





Fue por eso que Karen -quien en su juventud había tomado clases de supervivencia- decidió encarar el camino congelado para buscar a alguien que los rescatara. Fue hacia el norte, Utah. Pensó en la primera opción: una autopista cercana donde podría pedir auxilio. Al llegar, percibió que su plan no había sido el mejor: el camino estaba también clausurado por la tormenta.

Habían pasado pocas horas, pero ya estaba en marcha. Decidió continuar. Sólo tenía un poco de agua y algo para comer. Tenía la esperanza de poder hallar ayuda de inmediato. Continuó caminando, hundiendo sus pies en la suave nieve que hacía su paso más lento y cansador. Pasaban las horas y nada se sabía de ella.