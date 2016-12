La murga La 99 del Parque fue elegida como el Personaje del Año

La murga La 99 del Parque, que trabaja en la ciudad en pos de la promoción de valores a través de la música popular, fue elegida como el Personaje Destacado del Año de Diario UNO. La distinción llegó como revalorización de lo que el grupo de niños, adolescentes y adultos integrantes realiza desde hace más de un año y medio, y como homenaje a todo lo que lograron en el 2016, de la mano de presentaciones importantes, distinciones recibidas y apuestas de superación.





El encargado de representar a dicha agrupación en la fotografía fue Josué Barrientos, quien al hacer alusión al reconocimiento y al balance de lo logrado utilizó la palabra "impresionante".





"Esta distinción significa mucho para cada uno de los integrantes de esta agrupación –actualmente tiene 60 miembros–, que nació de la mano de dos pares de hermanos, entre los que se encontraba Josué, y que hoy es referente en el barrio (Villa del Parque)", afirmó en diálogo con Diario UNO la coordinadora del grupo, Silvia Pérez, quien comentó que en este año los chicos también recibieron una distinción por parte del gobierno de la provincia.





Compromiso social

La 99 del Parque se conformó de la mano de cuatro amigos de Villa del Parque, admiradores de Mauricio Rostagno (un referente de la música popular), quienes organizaron una venta de pastelitos para comprar los primeros instrumentos que tuvo el grupo: un repique, un zurdo, un redoblante y un bombo con platillo. Y luego creció gracias a que se animaron a inscribirse en el programa Ingenia –que impulsa el gobierno provincial y desarrolla el Gabinete Joven y la Secretaría de Juventudes–, y salieron adjudicados para el otorgamiento de un fondo monetario que les permitió expandirse y sumar no solo más elementos de trabajo sino también nuevos miembros.

Fue en esa instancia que también se decidió el nombre del grupo, el cual lleva como referencia el número que en la quiniela representa a los hermanos (Josué, Bruno, Gustavo y Gerardo); y el tiempo en que estos cuatro amigos decidieron seguir su pasión y no parar de crecer, tanto a nivel popular como de integrantes.

"En este año y medio de trabajo, más allá de no contar con espacio propio para los ensayos (en general se reúnen en el parque Juan de Garay para practicar), hicieron muchísimas presentaciones que los ayudaron a afianzarse también en su proyección a futuro, al presentar otro proyecto en Ingenia relacionado a lo textil que le servirá para confeccionar sus propios trajes", comentó Silvia Pérez, al tiempo que comentó que para dicho proyecto cuentan con el respaldo de dos vecinos de la zona que integran la murga que hace unos meses se capacitaron en diseño de indumentaria.





Sueños en marcha

Presentaciones que trasciendan la ciudad y la región, proyección hacia la puesta en marcha de coreografías y estilos musicales propios, y afianzamiento del grupo como espacio de contención social para los vecinos de la zona, son algunas de las tantas metas que los integrantes de la agrupación aseguraron tener en mente para el futuro de La 99 del Parque.





"Trabajamos con el objetivo de conformarnos como algo más que una murga común y corriente, por eso es que más allá de enfocar siempre el trabajo en la música y el baile, nos apoyamos y estamos siempre para lo que el otro necesita. Nos gusta pensarnos como una gran familia", aseguró Silvia Pérez y cerró: "Yo en el grupo tengo el rol de coordinadora y guía, un puesto que acepté por pedido de sus mentores como un desafío y que no me arrepiento de realizar por la alegría que me da ver cada uno de los logros de los chicos, como así también el compromiso de muchos de los padres que de a poco se están sumando".