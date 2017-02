La Negra Vernaci, contra el #Tetazo: "Como mujeres podemos hacer cosas más interesantes"

La manifestación fue convocada por redes sociales luego que, el mes pasado, la policía intervino en el balneario bonaerense de Necochea por la presencia de tres mujeres que tomaban sol sin corpiño. Sin embargo, la Negra Vernaci, fue una de las que se mostró en contra de la iniciativa.

"No cuenten conmigo para el 'Tetazo'. Armar una movida para tu derecho de estar en tetas, o sea... En un país donde no somos tropicales, no es que estamos pasando un 'calorón'", aseguró, en el pase de su ciclo radial y el del Coco Sily.

"No es una necesidad. Como mujeres podemos hacer cosas más interesantes que pedir el derecho a andar como queremos, como que no nos acosen en la calle, que cuando vayamos a hacer la denuncia nos acepten en la comisaría y nos digan 'no es necesario que venga muerta, señora, para tomarle la denuncia porque el marido la cascó'. Cosas fundamentales. Lo de las tetas viene solo después. Al pedo", siguió.

"Ahora si querés ir en tetas al Obelisco porque tenés ganas, andá. No hay nada más lindo que ir a disfrutar de la vida en tetas en el Obelisco. Si querés, andá pero me parece que hay movidas mucho más interesante", finalizó.