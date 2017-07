La palabra de Juan Pablo Varsky después del accidente que pudo ser una tragedia

Juan Pablo Varsky fue protagonista de un grave accidente esta mañana en Panamericana en el que salvó su vida de milagro. Su auto quedó destruido.





"Me distraje y termine debajo de un camión. Cinturón y airbag me salvaron la vida. Ni un rasguño. El caos en la Panamericana fue mi culpa", expresó JP en Twitter junto a las siguientes imágenes.

Este medio habló con el conductor, que amplió su relato de lo acontecido: "Si ves las fotos del auto, estás preguntando dónde me entierran. Fue un palo. No iba tan rápido, fue en Panamericana a las 5.40 de la madrugada yendo para la radio. Me distraje, estaba tomando un licuado y cuando miré para el costado tenia el camión encima".





"Terminé debajo del camión, fue tan áspero el golpe que tuvimos que esperar como una hora para que venga una grúa más grande y que saque el auto de abajo del camión. A mí no me pasó nada. Tenía el cinturón puesto, saltaron los dos airbag. Estuve bien desde el primer momento, no tengo ni un rasguño. Ni bien choqué pude salir del auto", relató Varsky, todavía shockeado por la situación.