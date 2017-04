La pareja de Sebastián Wagner: "Para mí era una persona normal"

La mujer de Sebastián Wagner, acusado de matar a la joven Micaela García , recordó hoy que conoció al hombre cuando estaba en la cárcel.





"La pura verdad". "Lo conocí en la cárcel. Tenía un hermano ahí. Fui dos años y seis meses a visitarlo. Desde julio de 2016 vivíamos juntos. Salió en libertad condicional. Para mí es una persona normal. Trabajaba en un lavadero", aseguró la mujer en el programa Mauro Viale









Nora González contó que lo encontró con el auto embarrado y cree que estaba bajo los efectos del alcohol o la droga









"Cuando estaba volviendo para mi casa lo encontré yendo para el lavadero. Estaba embarrado, los pies y la ropa embarrado, el volante del auto también", apuntó y agregó: "Le pregunté si sabía algo de la chica, si tenía algo que ver y me dijo que no sabía nada. Estaba raro, borracho o drogado, no sé como manejaba el auto así".









La pareja de Wagner no quiso ser contundente a la hora de juzgar a Sebastián. "Yo no estoy al tanto de lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo, no voy a discutir con nadie. Eso lo decide la Justicia", sostuvo.





"Yo cuando lo vi sospechaba un poco, lo vi nervioso. Para mí, él estuvo en el hecho y capaz con otra persona; me dijo que había estado con un amigo el tiempo que desapareció", añadió.



