La paritaria docente será el miércoles

"Las organizaciones sindicales –agrega– no van a tolerar ningún tipo de violencia hacia los docentes que siempre hemos reclamado pacíficamente".

Al respecto, Sonia Alesso, secretaria General de CTERA, expresó: “Es inadmisible, es un límite ético, no vamos a permitir que repriman a las maestras y maestros. CTERA tienen en su historia más de 600 docentes detenidos desaparecidos. El Gobierno debe convocar al diálogo, cumplir la Ley, no apalear ni reprimir a los docentes. Si el ministro de Educación Esteban Bullrich no está a la altura de las circunstancias que renuncie”.