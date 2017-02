La paritaria de salud atravesada por el pedido de mayor seguridad

Este miércoles, los médicos nucleados en Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina) tuvieron su encuentro paritario con los ministros de Salud, Miguel González; y de Trabajo, Julio Genesini. Las partes acordaron volver a reunirse el próximo miércoles (horario a confirmar) para profundizar los temas planteados durante el primer cónclave.





Al igual que las otras paritarias, la atención estará centrada en la actualización salarial que tendrán los profesionales de la salud para este año. Sin embargo, no solo la cuestión económica es un problema para los trabajadores de la salud, ya que la inseguridad que se vive a diario en los hospitales de referencia de la provincia de Santa Fe es otro de los motivos que los mantiene en alerta.





En este sentido, aclaran que no es la primera vez que abordan situaciones vinculadas a la seguridad en el marco de las negociaciones paritarias pero que la repetición de los hechos de violencia, tanto física como verbal, provoca que el tema se vuelva a colocar sobre la mesa.

Desde el gremio aclaran que la importancia de este tema se encuentra a la misma altura que lo salarial. Entienden que lo que "está faltando es el involucramiento del Ministerio de Seguridad" para abordar la problemática, algo que –según afirman– nunca consiguieron en años anteriores.





En cuanto al aspecto salarial, desde Amra informaron que "el piso que se pedirá será del 24%, más el 8% que se perdió en 2016". Según el secretario adjunto de la entidad, el conflicto que mantiene el sector bancario por un incremento cercano al 24% podría ser el que marque una senda en las negociaciones nacionales y provinciales.

"Existe un protocolo pero es necesario darle el marco legal y ministerial, como corresponde, desde el Ministerio de Seguridad"

En diálogo con Diario UNO, Néstor Rossi manifestó: "Siempre hemos planteado esta cuestión en paritarias pero siempre han mirado hacia otro lado. En su momento invitamos a Lamberto (exministro de Seguridad) también al ministro de Salud, para que nos sentemos todos en una mesa, incluido nosotros (los gremios) y charlemos seriamente de lo que significa un protocolo de seguridad".





El referente de los profesionales señaló que "hoy existe un protocolo pero es necesario darle el marco legal y ministerial, como corresponde, desde el Ministerio de Seguridad"





En cuanto a los hechos de inseguridad, afirma que los mismos no cesan y se dan de manera cotidiana. "Todos los días tenemos hechos de violencia, algunos salen y son de público conocimientos y otros no. Pero todos los días, eso es así. No solo la violencia física, sino la violencia verbal sucede todos los días", sostuvo.





Incluso, hizo referencia a la posibilidad de realizar chequeos dentro de los hospitales y advierte: "Muchos se llevarían una sorpresa".

En declaraciones al matutino, Rossi precisó: "Busquemos con nuevas decisiones y herramientas, pero hay que intentarlo, un médico no puede darle ideas al responsable de seguridad".

El dirigente hizo referencia a los dispositivos de seguridad que tienen otras instituciones emblemáticas vinculadas a la salud, como es el caso del Hospital Garrahan. "Hagamos la entrada y la salida de los hospitales como hacen en el hospital Garrahan. Te controlan tanto a la entrada como en la salida del edificio y nadie se enoja", comentó.

"Creo que el tema de la seguridad debería ser uno de los primeros puntos a trabajar. Pasó a ser un gran punto y se coloca de forma horizontal con lo salarial. Porque la verdad es que no está bueno que nos den un sopapo todos los días o que nos agredan verbalmente", relató. Por último, Rossi volvió a reclamar por tener una "conversación seria" con el Ministerio de Seguridad.

"No solo la violencia física, sino la violencia verbal sucede todos los días"

Cuestión salarial.

Si bien durante el primer encuentro desde el gobierno no se precisaron cifras respecto al incremento salarial de 2017, desde Amra estiman que la inflación de este año estará cercana al 24 por ciento.





"Nosotros creemos que puede llegar a rondar lo que dicen muchos; que la inflación va a estar cercana a un 24 por ciento. Además estamos en un 7 u 8 por ciento abajo del año pasado, independientemente de lo que diga el Gobierno. Seguramente el punto de quiebre a nivel nacional estará dado por el acuerdo bancario", señaló el secretario adjunto de Amra.

Néstor Rossi agregó respecto a esta negociación: "El gobernador dijo que no tiene piso, ni techo la paritaria. Pero seguro que desde el gobierno manejan un piso y también un techo".





Quienes participaron también de la primera reunión paritaria fue Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad). La entidad se encuentra enrolada en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa-CTA) y representa a 2.400 trabajadores dependientes del Estado provincial que desarrollan tareas en efectores públicos. Desde este sector esperan conseguir un salario para el cargo testigo de 25 mil pesos. "Esperemos que a partir de esta primera reunión la negociación se pueda desarrollar en el marco de las necesidades de los trabajadores, con una recomposición salarial que responda al ritmo en que se recomponen las tarifas y los precios en esta provincia", sostuvo María Fernanda Boriotti, presidenta de Siprus.