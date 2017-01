La pregunta repicante de Mirtha a Flor Peña

A Mirtha Legrand no se le escapa nada. No hay tema de actualidad del que no esté al tanto ni tópico que no trate en sus mesas.





Y esta vez no fue la excepción. Aprovechando que la tenía a Flor Peña como invitada, La Chiqui aprovechó para hacer una pregunta ¡explosiva!





Respecto al video prohibido que la actriz protagonizó con quien entonces era su marido y que cobró estado público luego de filtrarse en Internet, Mirtha preguntó: "¿Y vos te seguís filmando?".

La pregunta le causó tanta gracia a la actriz y, a la vez, la sorprendió de manera tal que hasta pidió un brindis por la conductora. Divertida con la situación, La Chiqui aclaró: "No soy tan angelito como todos creen".





