La primera foto de Helio Neto tras el accidente del Chapecoense

El policía que rescató al defensor del Chapecoense Helio Neto del lugar del accidente, pudo volver a verlo antes que el zaguero regresara a Brasil para continuar con su recuperación.





"Por su puesto que me encantaría ver a Neto una vez más. Más allá de esperar unas gracias de él, que no lo espero porque es mi deber como policía, es mi compromiso, decirle a él que es un guerrero de Dios, decirle que es un guerrero que luchó por la vida por más de diez horas", expresó hace unos días Marlon Lengua.





El registro del reencuentro entre Neto y Lengua lo captó el hermano del jugador, quien subió una foto a las redes sociales la cual es la primera imagen pública del futbolista tras el accidente.





Junto a la foto, el hermano de Neto publicó un mensaje agradeciendo al policía por su labor. "No quería nombrar a nadie en especial para no ser injusto, pero si no fuese por él, por su atención, insistencia e intuición, no estaríamos aquí despidiéndonos de Colombia para regresar a Brasil con la misión cumplida. Gracias!!. Gracias Marlon Lengua!! gracias!!", dice parte del mensaje.