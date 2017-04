El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, ofreció a la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) cruzar los registros provinciales con los listados de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que no hayan cumplimentado requisitos formales, para evitar que más de 31 mil niños sufran la pérdida de sus beneficios.

En los últimos días, autoridades de la Ansés dieron cuenta de que familias santafesinas beneficiarias no habían presentado la documentación que impone la Ley Nacional 24.714, es decir, no acreditaron la asistencia escolar, vacunación obligatoria y controles de salud. Al respecto, Álvarez manifestó: "Desde el gabinete social provincial manifestamos la voluntad y posibilidad del gobierno provincial de colaborar en la falta de acreditación de esos requisitos por parte de los padres, para que de esta manera los niños no pierdan sus beneficios".





A tal efecto, desde la cartera de Desarrollo Social provincial se remitió una nota al administrador de Ansés, Emilio Basavilbaso, proponiendo intercambiar el listado de todos aquellos que, según dicho organismo nacional, aún no cumplieron con los requisitos. Esa información se podrá cruzar con las bases de datos provinciales y certificar a través de los ministerios de Educación y de Salud, quiénes están en regla y solo dejaron de cumplir con el trámite administrativo de acreditación.





Más adelante, Jorge Álvarez consideró: "Desde el gobierno provincial estamos comprometidos para que ningún santafesino quede fuera de los sistemas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y todo lo que contribuya a garantizar derechos, igualar oportunidades para afrontar la integración a través del trabajo y lograr una mejor calidad de vida".





Por último, manifestó que "la realidad social exige una optimización con mayor y mejor coordinación" y exhortó a "eliminar tramites burocráticos usando la propia información del Estado, que además es, en definitiva, quien brinda a los padres la documentación a entregar a la Ansés".