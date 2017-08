El presidente comunal de Melincué salió campeón del torneo de póker del Casino local

"El pasado lunes se jugó el último Póker Monday en Melincué en el que hubo 65 jugadores que realizaron 102 recompras y 59 add-on para formar una bolsa de premios que ascendió a $123.675 y los cuales se repatieron entre los 7 primeros. Quien se llevó la suma de $41.000 destinados al ganador fue Gabriel Rébora que se quedó con esta edición del Póker Monday", publica la página http://www.poker10la.com especializada en información sobre torneos de póker.





El certamen se llevó a cabo en el Casino de Melincué, y el ganador es precisamente el presidente comunal de dicha localidad, que fue conocida a nivel nacional luego de que en la emergencia hídrica decretada el año pasado, fuera uno de los pueblos más afectados por el impacto del agua.





Ante la noticia, UNO Santa Fe se comunicó con el mandatario local para consultarlo respecto de su participación en el evento, y Rébora se mostró muy contento de haber ganado e impermeable a las críticas ya que sostuvo que lo que hizo "no está prohibido".





"Para mí es un deporte. He corrido en auto, he jugado al tenis, he jugado al fútbol que me ha costado cuatro operaciones de rodilla, he hecho windsurf, he participado en maratones, he corrido en bicicleta, y como ahora tengo más de 50 años el deporte más barato que me ha salido es sentarme a jugar al póker, con una inscripción de mil pesos y desestresarme de todos los problemas que tengo. Por eso lo hago, nada más", afirmó.





Rébora, dijo además que la gente de Melincué lo conoce perfectamente y sabe que todo lo que logró lo hizo trabajando.





"En mi pueblo me conoce todo el mundo, yo tengo una empresa de 83 años, yo no vivo de la política. La gente de Melincué me conoce y sabe que la que tengo la hice laburando y que es mía. Entonces, no tengo problemas y voy a seguir jugando y voy a seguir participando, porque me gusta", manifestó.





Las repercusiones





Según sostiene el portal informativo de Venado Tuerto, Venado24, la participación del jefe comunal en el citado torneo, "está causando gran revuelo por estas horas en el pueblo".





"Es que una captura de pantalla del posteo del Casino, comenzó a circular fuertemente por cadenas de Whatsapp y redes sociales, donde los vecinos plantearon la incompatibilidad moral y ética del cargo que Rébora desempeña, con sus actitudes fuera de la Comuna", plantea la publicación.





"No es saludable que el presidente comunal sea un habitual jugador de póker", "Que se ponga a trabajar para sacar el agua de la laguna del pueblo", "Se desconoce con qué fondos financia sus vicios", son algunos de los ejemplos de los comentarios recogidos en diferentes redes cita Venado24.





Por último, en dicha publicación se recuerda que "Gabriel Rébora carga con dos causas judiciales delicadas sobre su espalda, vinculadas al facilitamiento de la prostitución y la trata de personas".