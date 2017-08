La provincia liberó dos ejemplares de Aguará Guazú

El gobierno de la provincia, a través de un trabajo conjunto de los ministerios de la Producción, y de Medio Ambiente, liberaron a dos ejemplares de Aguará Guazú cerca de Colonia Belgrano , en el departamento San Martín.





La jornada fue encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción, Marcelo Bargellini, quien aseguró que "no fue fácil atravesar el último tramo de diez kilómetros de caminos de tierra". Sin embargo, hombres y mujeres dedicaron todas sus energías a empujar, "pechar" y sacar del barro a las camionetas que llevaban a los animales, que se reencontrarían con su libertad y así fue como sucedió.





"Para llegar a las 900 hectáreas de campos libres de intervención humana con que cuenta la Reserva de Usos Múltiples Federico Wildermuth, fue necesario un tractor, y conocimientos de conducción que tienen los lugareños sobre los más intrincados caminos. Cerca del mediodía la travesía había concluido con éxito, se abrieron las tapas de las cajas que los trasladaron, y se los pudo ver, primero corriendo unos metros, luego deteniéndose, analizando la extensión de las pasturas, para alejarse sin apuro, olisqueando el ambiente, hasta que se perdieron de vista", agregaron desde la cartera productiva.





Acciones en cadena

El hallazgo de uno de estos ejemplares había sido informado por la Guardia Rural Los Pumas de San Jorge, luego de atender el llamado de un productor que había encontrado al animal en sus campos ubicados en Carlos Pellegrini, enrollado entre alambres de púas.





Tal como este caso, son en su mayoría trabajadores del campo quienes se encuentran inesperadamente con animales silvestres en medio de sus tareas cotidianas. Y es gracias al aumento de la información sobre los mismos, que ya no lo persiguen ni los matan, como solía suceder tiempo atrás.





Al respecto, el veterinario Daniel Hunzinker, subdirector del área general de Ecología del Ministerio de la Producción, explicó que "ahora la gente lo documenta, y con la ayuda de las campañas de concientización saben que hay que proteger el ambiente y conservar la fauna. En el caso de Aguará, al ser una especie amenazada, declarada Monumento Natural Provincial, se ha convertido en un emblema y todo el mundo está atrás del animal, al que conocen e identifican, haciéndose visible para todos".





Con respecto al comportamiento del Aguará Guazú, el veterinario aclaró que "es un animal solitario, y asustadizo; de hábitos crepusculares y nocturnos, no representa una amenaza para el ganado y no es agresivo con el humano". Y refiriéndose a sus hábitos alimenticios comentó: "Es omnívoro y dependiendo de la estación come frutas, flores, huevos, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos, animales muertos, ranas, sapos, insectos y peces".





Por último, destacaron la utilidad de los medios de comunicación -celulares para conectase con facilidad y rapidez-, en estos casos con la Guardia Rural nexo fundamental a la hora del contacto con los organismos encargados del rescate y reinserción de la fauna autóctona, quienes se comunican con las oficinas de los ministerios de la Producción o Medio Ambiente, quienes deciden en forma mancomunada si el animal debe ingresar a rehabilitación por estar herido o tener muestras de enfermedad, o si es necesario, tal como señala Hunzinquier, una "liberación expres", en las cercanías del lugar del hallazgo.





Protocolo

Los animales estuvieron alojados en la Granja La Esmeralda, luego de ser rescatados, y habérseles realizado los exámenes de aptitud física. Durante ese período de rehabilitación, la provincia siguió el Protocolo Provincial de Acción para Rescate de Ejemplares y Recopilación de Información de Aguará Guazú, donde además de las cuestiones sanitarias, a cada animal hallado se le asignó un número mediante un microchip para su identificación.





Según explicó Hunzinquer, "es un sistema de identificación electrónica pasiva que se inserta dentro del subcutáneo del animal, es muy chiquito, y no duele. Nos permite rastrearlo a corta distancia, identificar el número de protocolo. Con esta modalidad ya fueron liberados en la provincia 14 ejemplares".





El protocolo seguido en todos los casos contempla su recuperación y traslocación, donde lo primero que se realiza es la toma de medidas morfométricas y peso, y muestras de sangre para estudios genéticos, hematológicos y serológicos, así como materia fecal y orina para análisis clínicos y estudios parasitológicos. Durante este período se realiza un examen visual del animal (examen físico, determinación de condición corporal, stress y estado general), siendo un tiempo además para detectar la aparición de eventuales enfermedades.





Luego de transcurridos 15 días se realiza una inmovilización química, donde se toman nuevas muestras y es nuevamente pesado. En esta instancia, el animal es inyectado subcutáneamente con el chip y su número de identificación es tatuado en la cara interna de su pabellón auricular derecho. En esta instancia se evalúa su reinserción.





La liberación

La liberación en el departamento San Martín tuvo como finalidad volver a insertar estos ejemplares en un hábitat similar a la que fueron hallados, donde no se permite la caza y las prácticas agrícolas son amigables con el ambiente.





Si bien el Aguará Guazú se reconoce como una especie exclusiva del norte santafesino, también en el centro-sur de Santa Fe existe y existió, en tiempos históricos recientes, resultando un habitante natural de esta región que incluye al sector norte de la eco-región Pampas y el sector sur del Espinal. Los registros científicos permiten determinar que su área de distribución incluye tanto el sitio donde fueron liberados en esta oportunidad como también los de donde fueron capturados (localidades de Carlos Pellegrini y zona de Esperanza).