La red del pajarito tuvo que dar marcha atrás con un experimento

"Un experimento vinculado con las respuestas se actualizó por accidente en todos los usuarios de iOS por poco tiempo", publicó la cuenta oficial de Twitter de ayuda @Support, y agregó estar dispuesta a "escuchar" opiniones.





Por su parte, el CEO de la compañía Jack Dorsey retuiteó esta publicación y añadió que "siempre están trabajando para hacer de Twitter un lugar mejor para todos".





"Agradecemos a todos por las respuestas (y pedimos disculpas por la confusión)", remarcó Dorsey.





El "experimento" solo afectó a los usuarios de iOS, el sistema operativo que está en segundo lugar (17%) de participación en el mercado, luego del popular Android (75.3%), según la revista Forbes.





Twitter había adelantado en mayo pasado que iba a realizar algunos cambios en la plataforma vinculados con la cantidad de caracteres en los tuits.





A través de un comunicado, la red de microblogging había anunciado que cuando una persona respondiera a un tuit, el arroba del usuario (@nombre) no iba a estar más incluido en el recuento de 140 caracteres. No obstante, no precisó cuándo llevaría a cabo tal modificación.





Pero, uno de los cambios que si implementó de manera oficial desde septiembre pasado fue el de no descontar más del límite máximo de 140 caracteres de los mensajes las fotos, las encuestas, los GIFs, los videos, y los tuits citados.

