Cruce y polémica en Rincón por denuncias de usurpación de casas y terrenos

Aclaró que desde el municipio hablaron con esas familias, se los asiste como al resto que es afectado por las crecida y "ellos mismos nos dijeron que se ubicaban ahí de manera transitoria hasta que el agua del río bajara porque no solo tienen sus viviendas sino también su trabajo a orillas del río", contó Carlos Sánchez.

Antes de terminar, el intendente expresó: "Una forma de hacer campaña es pegándole todos los días a la Municipalidad, no colaboran en nada. En realidad el concejal debería acercarse a esos lugares y asistirlos, ayudarlos, sobre todo él (Rivas) que tiene tantas influencias para tratar que esas familias lo pasen un poco mejor, sobre todo estos días tan fríos".

Las críticas de la oposición

"Ante los terrenos y casas usurpadas, el municipio debe actuar como denunciante, como querellante y exigir a los propietarios de los mismos que actúen conforme a derecho, sino es evidente que la situación social, que hoy es más que preocupante con el correr de los días se hará insostenible", sostuvo el edil.





En torno a las casas tomadas, Rivas expresó que "muchas de ellas están en proceso de sucesorios, son ocupadas por personas de frondosos antecedentes penales y algunas de ellas se las utiliza para el ejercicio de la prostitución, venta de drogas o aguantadero de objetos robados".





"Vecinos de la ciudad en forma desesperada se comunican a diario denunciando la toma de terrenos y usurpación de viviendas. Agregan que cuando solicitan ayuda al Municipio no reciben respuesta alguna. Que más allá del hecho delictivo en sí, no es justo que el grupo de vecinos que con tanto esfuerzo han construido, planificado su vida y su futuro para ellos y sus familias, se encuentren amenazados por la presencia de personas de las cuales ignoran sus intenciones y procedencias (son personas que no tienen domicilio y se sospecha que llegan con la promesa de poder tener un terreno)", desarrolló el edil.





Raúl Rivas concluyó que "no es racional pensar que cualquier persona actúe de esta forma y que el Estado no haga nada".