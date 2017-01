La santafesina y ex GH hizo una grave denuncia contra El Polaco

Carolina Ceballos, la rubia que conquistó a todos los hombres de la casa de Gran Hermano 2016, confesó que el cantante de cumbia no es tan buena persona como demuestra, y que le rompió el corazón.

¿Quién es Carolina?

La rubia se hizo conocida gracias a su participación en Gran Hermano 2016. A pesar de que parezca extraño, no es la primera vez que es "engañada" por un cantante -o por lo menos lo que ella cuenta-. Cabe recordar que la rubia entró al reality gracias a su truncada relación con Andrés Ciro Martínez, el conocido cantante de rock.





Ceballos tuvo cierto relieve mediático a mediados de 2015, de la mano de un romance con Ciro Martínez, ex cantante de Los Piojos y actual líder de Ciro y Los Persas. Al entrar a la casa de Gran Hermano, agregó detalles a su complicada historia de vida. "Tengo un hijo de nueve años y mi ex era golpeador", confesó entre lágrimas. También relató que de chica quiso ser monja pero luego le intereso una carrera en el modelaje. "Me muero si estoy un día sin gimnasio", agregó.

A pesar de que intentó ganar el reality, Carolina no duró mucho: fue la primera en abandonar la casa. Sus compañeros no la tomaron en serio y hasta llegaron a tratarla de "gato". Pero esto no la hizo parar, ella siguió corriendo hacia su sueño de ser famosa.

Tras el corto paso por Gran Hermano, la rubia empezó a conducir un programa en Crónica TV. Además, gracias a su cuerpazo también logró muchas producciones fotográficas.





"Le pongo un 9 en la cama a El Polaco", confesó Carolina. Después de varios años de confesar que Ciro le rompió el corazón, la modelo vuelve a las primeras planas "con todo". Carolina contó que la semana pasada conoció a El Polaco. Se engancharon y terminaron durmiendo juntos. Pero, al final, la velada no fue tan romántica como esperaba. Embed Rumbo a Entre Ríos,Rosario El Tala Boliche La Morocha .con Power Night Crónica Television Una foto publicada por Carolina Ceballos (@caaro_ceballos) el 22 de Oct de 2016 a la(s) 5:14 PDT Embed https://twitter.com/KimicaDisco/status/790745725697159168?s=08 Muy Pronto!!! Una foto publicada por Carolina Ceballos (@caaro_ceballos) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 7:42 PDT

¿Cómo conoció al cantante tropical? La rubia está en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a un grupo de amigos. En la misma ciudad está El Polaco, que está haciendo temporada teatral. Según confesó la rubia, lo conoció en un boliche, mientras él brindaba un show.





"El viernes fui al VIP del boliche Keops, con unas amigas. Estaba El Polaco dando un show, cuando termina sube al VIP y me empezó a mirar. Cuando lo veo, me devuelve una sonrisa. Él me gusta, es un chico lindo. Yo me voy porque era tarde, estaba muerta", comenzó su relato la rubia.

"Al otro día (sábado) recibo una llamada en privado y me dice 'SoyEzequiel, El Polaco, cómo estás?'. Me llamó porque me quería conocer. Me dijo que el domingo vaya al boliche Khalama, que después de su showme invitaba a tomar un champagne, que quería hablar conmigo", continuó en diálogo con Infama.





A pesar de que le puso un 9, la rubia contó que "la dejó tirada en la ruta". Y agregó: "Yo llego a las 6 de la mañana a Khalama y me hacen entrar al camarín de El Polaco. Él estaba ahí, me invitó a tomar algo y nos sacamos una foto. En el camarín también estaba Silvina Luna, que la noté re celosa. Me miraba re mal, lo perseguía a él para todos lados, lo llamaba a cada rato".

Embed Fin de la noche,boliche "El Templo",granadero Baigorria#top súper divino @merlinacarreras Una foto publicada por Carolina Ceballos (@caaro_ceballos) el 24 de Dic de 2016 a la(s) 12:14 PST Embed Embed Hasta mañana Una foto publicada por Carolina Ceballos (@caaro_ceballos) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 2:35 PST



"Cuando termina la madrugada me dice 'te espero en mi casa' y se fue. El representante me agarró y me llevó a su casa. Estuve con él, hablamos un poco y tuvimos sexo. La pasamos re bien, le pongo un 9 en la cama", contó la rubia entre risas.

Las declaraciones Pero luego agregó un detalle no muy grato. "Fue lo peor que me pasó en la vida. Pensé que mínimo se iba a ofrecer a llevarme a mi casa y ni siquiera eso. Le dije si me podía llamar a un taxi, pero me dijo 'caminás y el mismo camino te lleva'. Me fui dando un portazo, me dejó tirada en la ruta. Dijo 'ahí pasan taxis a cada rato, boluda'".