La Selección Argentina de futsal conquistó un nuevo título

Justamente un año después de su debut en el Mundial FIFA de Colombia, donde fue campeón por primera vez en la historia, la Selección Argentina de futsal sumó este martes un nuevo título a la era Diego Giustozzi al superar agónicamente por 2 a 1 al local Tailandia y quedarse con la Copa Intercontinental.





Embed [FUTSAL] La Selección Argentina festeja la obtención de la Intercontinental Cup Tailandia ¡Felicidades campeones!https://t.co/odi1LrfH0T pic.twitter.com/NUDByhKxNn — Selección Argentina (@Argentina) 12 de septiembre de 2017





Este torneo, que no fue oficial, reunió al Campeón del Mundo, uno de los mejores conjuntos de Asia, a Kazajistán -tercero de la última Eurocopa- y Mozambique -tercero de África-. Luego de empatar 0-0 en el debut ante los kazajos y golear 9-1 a Mozambique, Argentina llegaba al duelo con los locales obligado a ganar para quedarse con el título.





Empezó bien con el tanto de Sebastián Corso (Santa Coloma de España) a los 15 minutos del primer tiempo, donde dominó y mereció más diferencia, pero luego todo se complicó. Es que en la primera jugada del complemento vio la roja el arquero Nicolás Sarmiento (Guante de Oro en Colombia 2016), Tailandia empató por intermedio de Jetsada Chudech y hasta el final estuvo para cualquiera de los dos. Ahí se agigantaron las figuras de los arqueros Hankampa en el local y Guido Mosenson en la albiceleste, con un trabajo soberbio del hombre de Boca, surgido en Hebraica.





Embed [FUTSAL] Algunas postales de los flamantes campeones en Tailandia . #VamosArgentina pic.twitter.com/nNJHlyODdi — Selección Argentina (@Argentina) 12 de septiembre de 2017





Y a falta de un minuto para la finalización -el empate consagraba a Kazajistán-, Giustozzi mandó al capitán Santiago Basile como arquero-jugador y el goleador de San Lorenzo Pablo Vidal convirtió el gol de la victoria y el título para la Argentina. En los tres años y medio de gestión que lleva Diego Giustozzi, la Selección disputó once torneos (oficiales y no oficiales), llegó a once finales y obtuvo seis títulos.





En orden cronológico, Argentina festejó en la Copa de las Naciones Uberaba 2014, Continental Cup Kuwait 2014, Copa América Portoviejo 2015, Mundial FIFA 2016, Sudamericano Sub 20 Uruguay 2016, la Liga Sudamericana -Zona Sur- 2017 y ésta Copa Intercontinental en Tailandia.





Las derrotas en la definición fueron en los Juegos Odesur Santiago de Chile 2014, Eliminatorias Asunción 2016, Copa Sudamericana Uberaba 2016 y la Copa América San Juan 2017.





El plantel argentino estuvo compuesto por los arqueros Nicolás Sarmiento (Palma Futsal de España) y Guido Mosenson (Boca); más Damián Stazzone (San Lorenzo), Lucas Bolo (Peñíscola de España), Sebastián Corso (Santa Coloma de España), Santiago Basile (Kimberley de Villa Devoto), Constantino Vaporaki (Boca), Gonzalo Abdala (Boca), Lucas Trípodi (Levante de España), Juan Rodríguez (América del Sud de Parque Avellaneda), Ángel Claudino (Barracas Central), Cristian Borruto (Pescara de Italia) y Pablo Vidal (San Lorenzo).





