Después de ratificarse la medida de fuerza por parte de Futbolistas Argentinos Agremiados (FFA) el viernes último, Unión se puso en campaña y armó una serie de amistosos contra Patronato. Esto con el objetivo de mantenerse en ritmo, habida cuenta que el plantel ya estaba preparado para lo iba a ser, en principio, el duelo ante River. Como esto no era posible, se movió rápido y ante un rival cercano.

Fueron dos partidos de 70' (dos tiempos de 35'), con saldo de una victoria (1-0) y un empate (1-1), algo que le volvió a servir de termómetro al entrenador rojiblanco, Juan Pablo Pumpido que, pese a tener en mente cual es el equipo que saldrá al Monumental a medirse contra el Millonario, sigue buscando variantes.

Durante la semana pasada probó en el círculo central con la dupla Mauro Pittón-Nelson Acevedo, pero en esta ocasión dispuso el ingreso de Manuel De Iriondo, quien acompañó a Chaco. Un síntoma de que hay una fuerte competencia en un puesto de la cancha por el que pelean cuatro jugadores para dos puestos.

Precisamente De Iriondo habló una vez culminado el ensayo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, dejando un balance de lo sucedido: "Por ahí nos metimos un poquito atrás, pero en líneas generales creo que anduvimos bien, haciendo lo que el técnico nos pidió y por eso creo que el resultado es positivo. Nos sirve para entrenar con más comodidad y ya esperar el partido que viene".

Casi por decantación, abordó la situación por la que atraviesa el fútbol argentino: "Es un momento de incertidumbre. Primero se escuchaba una cosa y después otra. Que se iba con juveniles y al rato no; que se pasaba para la otra semana y eso era totalmente desconcertante. Nosotros sabíamos en definitiva que no se jugaría, porque desde el seno del gremio teníamos el aviso de que sería así. Todo estaba muy firme y por eso teníamos el compromiso de adherirnos, en consecuencia no nos volvimos locos ni nada".

"Lo bueno es que ya sabemos que la semana que viene se juega. Por eso ahora la cosa pasa por entrenar de la mejor forma posible", agregó.

Justamente sobre qué le hubiese parecido que se juegue la fecha con juveniles para evitar sanciones, expresó: "No se si me hubiese molestado, pero creo que hay equipos que están muy comprometidos con el descenso y que por ahí tengan que jugar con juveniles, puede ser complicado. No sabría decir si hubiese sido bueno o malo".

A su manera característica, con un tono bajo y sin demasiadas estridencias, el rubio todoterreno tatengue, manifestó cómo piensa que fue su trabajo en esta etapa: "Conforme. Fue una pretemporada larga y ahora tenemos la ansiedad que empiece el campeonato".

Se sabe que la lucha por la titularidad siempre es positiva, pero en el mediocampo es donde más se nota. Es así que, pese a todo, se mantienen en sus cabales y no se desespera: "Hay que manejarlo con tranquilidad, porque al que le toque jugar estará bien preparado. Los chicos están trabajando todos muy bien y como ya se sabe, hay una linda competencia. Si me toca, trataré de aprovecharlo. No estoy muy ansioso por saber si me tocará, por eso lo tomó con tranquilidad".