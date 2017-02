"La semana que viene seguiremos hablando con los gremios, pero no tendremos la propuesta concreta"

El gobernador Miguel Lifschitz descartó que la semana que viene pueda a surgir una cifra concreta en la paritaria con los gremios docentes y estatales.

Presente en la localidad de Pérez para entregar fondos para municipios y comunas afectados por la emergencia hídrica, Lifschitz fue consultado si la semana que viene en paritarias podrían llegar a poner sobre la mesa de negociaciones una cifra. "No se si la semana que viene, no creo porque nos hemos tomado en acuerdo con las conducciones gremiales un tiempo para ir evaluando la situación", contestó Lifschitz. Ayer la primera paritaria con los estatales no tuvo propuesta oficial.

"Los gremios docentes están planteando la reapertura de la paritaria nacional y seguramente esta semana van a insistir en este planteo. Y por otro lado los gremios y la provincia queremos ver qué ocurre en otras provincias. Así que supongo que la semana que viene vamos a seguir conversando, pero no va a haber todavía propuesta concreta", agregó el gobernador.