La tragedia de Monticas coloca en debate las condiciones del servicio

La tragedia del viernes pasado de la empresa Monticas, que tuvo el triste saldo de 12 muertos, puso sobre la mesa las condiciones en que se brinda un servicio que es público. Porque si bien se trata de compañías privadas, las mismas no dejan de explotar la concesión de un servicio que les otorgó el gobierno, en este caso el provincial.

Los reclamos no son nuevos y se multiplican en redes sociales, muchos de ellos quedan registrados en las mismas FanPage de Facebook de las empresas de transporte. "El colectivo llegó con 90 personas y sin aire acondicionado, la gente empezó a bajar descompuesta. Es la única empresa, y no tenemos opción de elegir", expresa un usuario. Otro pasajero se queja y describe: "Varados hace más de una hora, apenas hicimos 20 km. Luego, un colectivo de repuesto se rompe también. Son ómnibus viejos y sin revisar".





Las redes sociales se convirtieron en un lugar favorito para canalizar reclamos y realizar denuncias públicas. Igualmente, no son los mecanismos oficiales para obtener respuestas. En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recibe las denuncias y las eleva a la Secretaría de Transporte, órgano principal de contralor y que también recibe las quejas de pasajeros.

En diálogo con Diario UNO, la directora de Gestión e Instrucción de la Defensoría del Pueblo, Liliana Campomanes, dijo respecto a las denuncias que más se reciben: "Las quejas radican en el incumplimiento del horario del recorrido, falta de limpieza de las unidades, problemas con el aire condicionado, hay malestar también con los costos o con algunas unidades en mal estado. Generalmente las denuncias llegan en forma electrónica, en la página de la Defensoría".

La referente de la institución aclaró que las cuestiones abordadas generalmente eran "por problemas menores", y que no han tenido "denuncias de gravedad".En este sentido, agregó: "Si existe alguna cuestión o denuncia que involucre la seguridad de las personas transportadas, para nosotros se enciende una luz roja".





Emanuel, un pasajero que utiliza el servicio interurbano cotidianamente, se expresó en Facebook: "Mala atención, siempre con retraso, la relación precio-calidad es penosa". Carla también dejó por escrito su enojo: "Los choferes imponen sus propias paradas y reglas, te dejan donde quieren. Lamentablemente tenemos que aguantarlo porque no hay otra empresa".

Embed ✉️ La emotiva carta en la que Brenda recuerda a su padre, uno de los choferes muertos en el accidente de Monticas ► https://t.co/XiFa8KrXbc pic.twitter.com/4DfS6AAWNW — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 28 de febrero de 2017



Desde la Defensoría reconocen que los reclamos son constantes, aunque durante el año pasado no fueron tan significativos. "La mayoría de ellos son individuales, no es que no tengan fuerza o no sean considerados, pero es mejor si lo hacen en forma grupal" señaló Campomanes, y agregó: "El defensor del pueblo recomienda, su resolución no es vinculante, ni de carácter obligatorio. Nosotros marcamos las falencias, algunas se han corregido".





Justamente, respecto a las correcciones que lograron sobre algunas empresas a partir de las denuncias recibidas, dijo: "Desde hace un tiempo, nosotros le trasladamos directamente la queja a la empresa, previamente se notifica al gobierno provincial. Tenemos contacto con las compañías y hemos obtenido algunas respuestas".





Con respecto a las denuncias que se elevan a la Secretaría de Transporte, comentó: "Con posterioridad nos indican que se tomó contacto con la empresa y que han tomado la denuncia. A veces se corrige o quizás no se detecta la irregularidad que se denuncia".