La tremenda confesión de Florencia Peña y su novio

Esta noche, a las 22:00, comienza "Quiero vivir a tu lado" en la pantalla de eltrece, ficción que marcará el regreso a la televisión de Florencia Peña, quien se pondrá en la piel de Natalia. Video.





La actriz estuvo en "Los ángeles de la mañana" y explicó qué la motivó a volver al gran ruedo. "Estaba trabajando en Salta, viajaba mucho para allá, donde tenemos nuestra casita y es como mi lugar en el mundo. Es hermoso estar ahí, pero me estaba metiendo un poco para adentro y necesitaba volver al ruedo. Le había dicho que no a un par de cosas y me gustó mucho el proyecto de Quiero vivir a tu lado. Me copa volver a la tele", comentó.





Cuando Ángel de Brito le preguntó cómo tomó la decisión su novio, Ramiro Ponce de León, señaló: "Lo charlamos mucho y él fue uno de los primeros en decirme 'dale para adelante'. Va a viajar más él, que es abogado y tiene su estudio allá, pero también labura acá".





Luego, llegó la gran confesión: ¡reconoció que están pensando en agrandar la familia! "Queremos tener un hijo, pero no ahora. En algún momento, sí. Ya tengo 42, te corre la edad. Él no tiene hijos y sería bueno tener uno juntos. Igual, me da un poco de fiaca empezar todo otra vez, pero supongo que cuando estás más madura, la maternidad da menos miedos", sostuvo.





"Fui mamá por primera vez a los 28 años y estaba en otra, no fue un hijo que busqué. Toto fue un hijo que llegó. Me costó un montón conectarme, no tenía ganas de ser mamá, no era algo que tenía en mente. Ahora va a cumplir 14 y es lo mejor que me pasó en la vida", finalizó Flor.