"La vi muy envejecida": destrozó a la Princesita Karina y comenzó el escándalo en la movida tropical

Karina "La Princesita" está alejada de los escándalos mediáticos. Sin embargo, eso no impidió que su nombre fuera mencionado en Intrusos y que la involucraran en un nuevo conflicto mediático.

Melody Toscano, una bailarina de la movida tropical que participa en Pasión de Sábado, generó sorpresa entre los televidentes cuando aseguro que la popular cantante, en medio de un espectáculo, hizo bajar a dos bailarinas del escenario durante el cierre de los carnavales en González Catán.

"A mí hace tres años que me contratan de esa municipalidad, el último show que me tocaba hacer era el de Karina. Cuando empezó a cantar, en medio de la primera canción veo que se acerca una mujer y saca a una compañera mía y, enseguida, otro hombre me exigió que baje del escenario", expresó.

"Cuando pregunté qué pasaba, me dijeron que Karina no quería que estuviéramos en el escenario. No sé qué problema puede tener con nosotras, tal vez ella en realidad está enojada con 'Pasión de Sábado'. Ella no suele tener cuerpo de baile femenino. La verdad es que yo la vi muy envejecida", agregó.





"Yo quería al terminar el show acercarme a ella y preguntarle por qué había hecho eso, pero no pude. Nos hicieron cambiar y nos dijeron que nos fuéramos, igual el show lo cobramos. La verdad no entiendo ni para qué nos hicieron subir", completó en los que parece ser el puntapié de un nuevo escándalo para la novia del Kun Agüero.

Fuente: El Intrasigente