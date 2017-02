Ladrones tomaron por el cuello a Marcelo Longobardi para robarle el reloj en plena calle

"¡Dame el reloj o te mato!", le advirtió el motochorro. La víctima era el periodista Marcelo Longobardi, quien no alcanzó ni a reaccionar. El ladrón huyó con el botín, pero según la víctima "era uno barato que no valía casi nada".





El conductor de radio Mitre ya había sido víctima de otro hecho similar en octubre de 2014, en Barrio Parque.





El hecho ocurrió ayer a las 12.30 en Libertad 1340 (Retiro), cuando el periodista estaba por ingresar a la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), para dar una conferencia.





Uno de los asaltantes se bajó de la moto y, a cara descubierta, tomó del cuello a Longobardi, lo amenazó de muerte y le exigió el reloj. "Pasó todo en una fracción de segundo. No tuve tiempo de pensar", dijo el conductor de "Cada Mañana" a Clarín.





"Me robaron a las 12.30, no había policías en la zona", contó Longobardi. "Es una zona donde se cruzan cinco esquinas en Libertad y Alvear. Me afanaron como a cualquiera. Fue al voleo", dijo el periodista, quien agregó que no hizo la denuncia policial: "Ni a palos. Es perder el tiempo".





"Me robaron a las 12.30, no había policías en la zona", contó Longobardi. "Es una zona donde se cruzan cinco esquinas en Libertad y Alvear. Me afanaron como a cualquiera. Fue al voleo", dijo el periodista, quien agregó que no hizo la denuncia policial: "Ni a palos. Es perder el tiempo".





"Paramos justo en la puerta. Había mucha gente esperándolo y como no había dónde estacionar le dije que me llamara cuando terminara la conferencia y me retiré", agregó. "Un segundo después aparece la moto y se pone en el borde de la vereda. Se bajó uno de atrás, lo manoteó del cuello, le robó y se fue", contó el hombre.





"Lo di por descartado que él estaba seguro. Pero no. Ni la gente que estaba ahí pudo reaccionar tampoco. Te da una impotencia tremenda. Es una calle que estaba llena de gente, en pleno Buenos Aires, a una cuadra de la 9 de Julio", lamentó Carlos.

El 8 de octubre de 2014, Longobardi había sufrido un asalto en Barrio Parque, también al mediodía, donde los ladrones, además de quitarle el reloj, lo golpearon y tiraron al piso. "Esto no tuvo nada que ver. Aquel hecho fue un operativo comando, con connotación política", dijo el periodista.

"La vez anterior nos siguieron un montón de tiempo y no nos dimos cuenta. Eran una camioneta y una moto que se alternaban. Lo pudimos ver por las cámaras. Ayer había mucho tráfico y es un lugar lleno de motos. No pareció organizado", comentó Carlos.

En el hecho de hoy, una cámara de seguridad de la facultad registró el robo aunque no se llega a ver con claridad la cara de los asaltantes. No obstante, las de los edificios vecinos podrían aportar más datos.