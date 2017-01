Lali Espósito le contestó a Yanina Latorre: ¿Su novio quiso conquistar a Pampita?

Días atrás, Yanina Latorre aseguró que la actual pareja de Lali Espósito había intentado seducir a Pampita- actual pareja de Pico Mónaco- cuando aún el muchacho estaba afuera de la voda de la actriz.

Consultada sobre este tema, la cantante negó la versión de la panelista y dijo que no había escuchado nada al respecto.

"No es cierto. Me molestan las mentiras en general, pero todo bien, yo no tengo problemas con nadie. No tengo idea por qué pudo haber asegurado eso. Le mando un beso grande a Yanina", expresó Lali.

"Le cuesta blanquear porque él, antes de estar con Lali, buscó a la modelo. Esto fue el año pasado cuando Pampita estaba sola. Yo vi un mensaje que me mostró un periodista. Lali no estaría segura de blanquearlo porque antes quiere asegurarse de que no es otro buscador de famosas", había dicho Yanina.

Embed