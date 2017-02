Lanús goleó a River y levantó la Supercopa

Los goles del equipo que dirige Jorge Almirón los convirtieron Lautaro Acosta, Nicolás Pasquini y José Sand, este último de penal, a los 24, 35 y 43 minutos de la segunda etapa, respectivamente.





Los primeros 20 minutos mostraron a un River, con un 4-4-2 clásico, con presión alta comandada por Leonardo Ponzio, más metido en el partido, pero sin claridad en ataque, pese a la movilidad de Sebastián Driussi, su mayor carta ofensiva, ante la baja de Lucas Alario por lesión.





Pero pasado ese lapso, Lanús, con un 4-3-3, se acomodó en el campo de juego, se adueñó de la pelota, atacó por las bandas con Alejandro Silva y Acosta, usó a Sand como pivote, y tuvo las chances más claras de gol.





El uruguayo Silva, a los 21m. y 25m., y Román Martínez, tal vez el jugador más claro del encuentro, a los 39m., llevaron peligro al arco de un inseguro Augusto Batalla.





River, no obstante, no se apartó de su plan de juego, presionó y planteó el partido en la mitad de la cancha, y dispuso de una oportunidad de riesgo en los pies de Ignacio Fernández, a los 30m., aunque no tuvo un generador de fútbol, ya que Gonzalo Martínez no incidió en el juego.





Así, con dos planteos marcados bien distintos, transcurrieron los primeros 45 minutos, con un gran trabajo del árbitro Germán Delfino, quien siguió de cerca cada jugada y acertó en las dudosas, bien apoyado por sus asistentes, en un campo de juego muy difícil por la lluvia que cayó desde temprano.





El segundo tiempo, deslucido desde el juego, tuvo vértigo por la velocidad que le impusieron ambos equipos, pero pocas situaciones de peligro.





Dentro de ese contexto, el equipo de Marcelo Gallardo se sintió más cómodo, se mostró más entero, pero le costó muchísimo llegar al arco de Esteban Andrada, aunque tuvo algunas aproximaciones.

Sin embargo, sobre los 24m., una jugada entre Acosta y Silva, terminó con un certero remate del primero para establecer el inmerecido 1-0.









El gol de Lautaro Acosta para el 1 a 0 de Lanús

Gol de Lautaro Acosta - Super Copa - River 0 vs 1 Lanús River, ante la desventaja, se adelantó, arriesgó un poco más y dejó espacios. Y, a los 35m., un error en la salida derivó en el gol de cabeza de Pasquini, a los 35m.



El gol de Pasquini para el 2 a 0 de Lanús

Gol Pasquini. River 0-2 Lanus / Final Supercopa

El segundo tanto abrió aún más el partido, y un error de Delfino (no fue penal) derivó en el 3-0, obra de Sand, con un tiro desde los doce pasos al palo izquierdo de Batalla.



El gol de penal de Sand para el 3 a 0 de Lanús:

Gol Sand. River 0-3 Lanús / Final Supercopa Así el entrenador Jorge Almirón ganó su tercera final consecutiva en la temporada: ante San Lorenzo (4-0), Racing Club (1-0) y River (3-0).





Síntesis

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo.

Lanús; Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT; Jorge Almirón.

Goles en el segundo tiempo: 24m. Acosta (L), 35m. Pasquini (L) y 43m. Sand (L), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Nicolás Pasquini por Aguirre (L); 23m. Carlos Auzqui por Mora (RP); 26m. Tomás Andrade por Mayada (RP); 34m. Facundo Monteseirín por Herrera (L); 41m. Rodrigo Erramuspe por Silva (L).

Amonestados: Casco, Mayada, Maidana y Moreira (RP). Velázquez, Gómez, Herrera y Aguirre (L). Árbitro: Germán Delfino. Estadio: Ciudad de La Plata.

