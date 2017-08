Lanzaron el Regional del Centro

Se presentó este martes la primera edición de Torneo Regional del Centro que agrupa los doce mejores clubes de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En el acto realizado en el hall de la casa de gobierno de Santa Fe estuvieron presentes el gobernador Miguel Lifschitz, los ministros Pablo Farías, José Garibay y Jorge Álvarez, el secretario de deportes de la provincia Pablo Catán, el representante de la región centro Carlos Alesandri y directivos de las cuatro uniones participantes: Jorge Bruzzone de Santa Fe, Pablo Cárccamo de Rosario, José Fauez de Entre Ríos y Carlos Cubasso de Entre Ríos.





El torneo dará comienzo el próximo 23 de septiembre y se extenderá en cuatro fines de semana consecutivos. Se dividirá en dos niveles, el superior será la copa de oro de la que tomarán parte los tres primeros de cada torneo. Mientras que en la copa de plata jugarán los clubes que su ubiquen del cuarto al sexto puesto de su torneo local.





La modalidad de disputa será con dos zonas por cada copa. Los grupos estarán compuestos por los equipos del mismo certamen y jugarán contra los miembros del grupo opuesto. Los ganadores de las dos zonas disputarán la gran final. Cabe aclarar que en absolutamente todos los partidos se enfrentarán un club proveniente del Torneo Regional del Litoral con uno de Córdoba.





Ya se encuentran clasificados para este torneo los semifinalistas del TRL (Duendes, Gimnasia, Jockey y Estudiantes) y el certamen de la Unión Cordobesa de Rugby (La Tablada, Tala, Córdoba Atlhetic y Palermo Bajo). Los restantes participantes saldrán de los cruces para ordenar del 5to al 8vo puesto de cada torneo: CRAI vs Uni de Rosario y Santa Fe RC vs Old Resian (TRL); Urú Curé vs Jockey de Villa María y Jockey vs Universitario (Córdoba).









Centro2.JPG Gentileza: Franco Perego











Fixture Copa de Oro

Primera fecha (23-9)

Litoral 1 - Córdoba 3

Litoral 2 - Córdoba 2

Litoral 3 - Córdoba 1





Segunda fecha (30-9)

Córdoba 1 - Litoral 2

Córdoba 2 - Litoral 1

Litoral 3 - Córdoba 2





Tercera fecha (7/10)

Litoral 1 - Córdoba 1

Litoral 2 - Córdoba 3

Litoral 3 - Córdoba 2





Final Copa de Oro (14/10)

1° zona Litoral - 1° zona Córdoba









Centro3.JPG Gentileza: Franco Perego











Fixture Copa de Plata

Primera fecha (23/9)

Litoral 4 - Córdoba 6

Litoral 5 - Córdoba 5

Litoral 6 - Córdoba 4





Segunda fecha (30/9)

Córdoba 4 - Litoral 5

Córdoba 5 - Litoral 4

Córdoba 6 - Litoral 6





Tercera fecha (7/10)

Litoral 4 - Córdoba 4

Litoral 5 - Córdoba 6

Litoral 6 - Córdoba 5





Final Copa de Plata (14/10)

1° zona Litoral - 1° zona Córdoba