Las cinco pruebas que avalan el romance entre Silvina Luna y El Polaco

Al margen de la presunta existencia de un video en donde ambos aparecerían besándose, en Intrusos expusieron los cinco hechos públicos que avalan la creencia del incipiente romance entre Silvina Luna y El Polaco, actualmente compañeros de la obra Abracadabra.

El primer indicio lo reveló Barby Franco, la mujer del abogado Fernando Burlando, quien fue testigo ocasional de un encuentro de la actriz y la modelo y confesó: "No sé qué onda ahí. Yo sé que la tiroteó, pero no sé qué onda. De ahí se fueron juntos, pero no sé dónde".

Otro de los cinco elementos a tener en cuenta fue una actuación de El Polaco en un boliche de Córdoba. Allí, en un video, mientras el ex de Karina "La Princesita" canta uno de sus hits, se puede ver a Silvina en el mismo escenario siguiendo de cerca la presentación de su compañero.

Por último están las declaraciones de ambos. Mientras ella sostuvo en su momento que él "es un divino", aunque se encargó de asegurar que no pasaba nada, el rubio fue menos pudoroso: "Por ahora no pasa nada. ¿Si puede pasar algo en el futuro? Uno nunca sabe".