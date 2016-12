El 2016 será recordado por la gran actuación del equipo juvenil de rugby, que alcanzó el tercer puesto en el Mundial M20 realizado en Manchester, Inglaterra. Fue posible luego de superar a Sudáfrica por 49-19, en lo que significó la mejor actuación de la Argentina.

Memorable desde todo punto de vista, máxime si se tiene en cuenta también que varios de los chicos que formaron parte de este grupo, ya están viendo minutos en Los Pumas. Como no podía ser de otra manera, un santafesino integró el plantel que llegó al podio: Gonzalo Del Pazo, forward de Santa Fe Rugby, que ingresó en el complemento del duelo ante los Springboks como pilar.

"Fue un año increíble. Me pongo a pensar todo lo que viví y me pasó y realmente no caigo. Excelente desde todo punto de vista. Me tocó ir al Mundial, donde nos fue muy bien, con un gran tercer puesto, así que contentísimo", dijo.

Su arribo a los Pumitas no se dio de la noche a la mañana, trabajó intensamente para ganarse su lugar, peleando día a día para estar dentro de la nómina. Fue así como fue pasando todos los cortes para ser un mundialista más: "El proceso de preparación al Mundial duró dos años y medio, con lo cual no fue casualidad. De todas maneras, las cosas que se presentaron en este 2016 fueron increíbles. Esperé todo eso durante mucho tiempo y por la satisfacción".

También, enfatizó que ahora lo importante en su carrera pasa por mejorar en el aspecto deportivo con su actual club: "Tenemos que empezar a levantar y por suerte cerramos en crecimiento, después de un mal arranque y por eso confío que 2017 será una temporada mejor. Hay que trabajar, lógicamente, para alcanzar los objetivos que grupalmente e institucionalmente queremos".

"El club siempre es vidriera y por eso hay que hacer más que bien las cosas para luego sobresalir en lo individual. Ese es el gran propósito de este deporte: triunfar en equipo", agregó sobre su posibilidad de ser seguido por la Selección mayor.