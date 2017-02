Las Doras, por el golpe

Villa Dora arrancó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes que se disputa en Minas Gerais, Brasil. En su tercera participación consecutiva en dicho certamen, en el Dentil Praia Club de Uberlandia y en el marco de la Zona A, las campeonas argentinas derrotaron el pasado martes con comodidad a Olympic de Bolivia por 3-0 (25-6, 25-17, 25-19) en 56 minutos y se aseguraron un lugar en las semifinales del certamen.





De esta manera cumplieron con el objetivo de mínima que se impusieron para el Sudamericano ya que pudieron confirmar su superioridad ante un rival de menor envergadura y que tiene un plantel con un muy bajo promedio de edad.





Pero las dirigidas por Lorena Góngora siempre se trazan objetivos más grandes y ahora buscarán dar el golpe frente al local Dentil Praia Clube, cuando esta tarde desde las 18.30 se vean las caras en Uberlandia, en un duelo que definirá el mejor ubicado de la zona y que servirá para esquivar en las semifinales al poderoso Rexona.





Las santafesinas basan su juego en la capacidad ofensiva de Maira Westergaard, quien no formó parte del plantel que cerró un brillante 2016 aunque su regreso dotó de jerarquía y potencial al equipo. Frente a las bolivianas fue la máxima artillera del partido al cerrar su planilla con 22 puntos.





"Estar en este Sudamericano es una fuente de gran orgullo para nosotros. Jugar en un gimnasio como este es algo fenomenal, un lugar monumental que no se encuentra en nuestro país. Todo el mundo nos trató muy bien, hay gente muy cálida. Ahora nos toca descansar un poco de cara al partido del jueves, ya que nos enfrentaremos a una potencia del vóley de Brasil", dijo Góngora, entrenadora de las Doras, luego de la gran victoria frente a Olympic.





"Por suerte estamos todas bien, con muchas ganas y expectativas. Para muchas es el primer Sudamericano, este torneo te exige al 100%, por eso estamos más que contentas", afirmó Westergaard.

Además, se refirió a Rexona, uno de los equipos más importantes del continente y contó: "Con un equipo de club, sin jugadoras de selección, es muy difícil ganarles. Nuestra Selección solamente podría hacerle fuerza. Es una potencia en este deporte, tiene muchas jugadoras de selección. Pero a los partidos hay que jugarlos, somos mujeres, nos podemos levantar bien o mal, podemos tener un mal día. Y quizás las podemos agarrar un mal día, jugar la final y ganarles. Sin embargo, si nos remitimos a los números y estadísticas es imposible ganarles, ya que están muy por encima nuestro".





Y para finalizar, dijo: "Volví este año y me encontré con un equipo campeón de Liga y 3º a nivel Sudamericano, por lo que este año la camiseta pesa un poco más. Pero sabía que volvía a un equipo donde se me va a exigir el doble. Pero me encanta vivir esto con mi club y por eso volví. Pero seguro que hay presión porque Villa Dora vino con el mote de campeón nacional".