Las ópticas de la provincia no atienden por Pami

Desde el viernes pasado, las ópticas suspendieron la atención a afiliados a Pami en toda la provincia de Santa Fe, por tiempo indeterminado. Se debe a una deuda de la obra social que data del mes de octubre de 2016.





Roberto Izquierdo, quien preside la Cámara de Ópticas de la ciudad de Santa Fe, sostuvo que la situación "se agravó en los últimos 3 años". En diálogo con LT10 explicó que "los contratos de PAMI con ópticas son unilaterales, con aranceles fijos que ellos imponen y que hace cinco años no se tocan. Nosotros queremos seguir prestando servicios a los jubilados pero no nos pagan. Hace tres meses atrás teníamos un atraso de 8 meses", aseguró.





No obstante destacó la buena predisposición de las autoridades locales de Pami y lamentó que su accionar esté supeditado a las decisiones nacionales. "Vamos a Buenos Aires y no nos atienden. Todo depende de la Nación y sin embargo no contestan los reclamos, nos demuestran que no les interesa. Imagínense que los anteojos de los jubilados son reconocidos por PAMI por $240 , entonces no encontramos solución", sentenció.





La restricción a Pami no sólo se implementó en Santa Fe, las ópticas de Jujuy, Misiones y gran parte de las provincias de Córdoba y Buenos Aires tampoco atienden a los afiliados.