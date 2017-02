Las patologías detrás del uso de las redes sociales

El teléfono móvil cambió nuestra forma de comunicarnos como así también algunos hábitos; aunque como todo, los excesos pueden perjudicarnos.





Uno de estos problemas son las lesiones por el abuso a la hora de hacerse 'selfies' o autofotos. Sí, aunque no lo crean. El doctor Jordan Metzl, experto en medicina deportiva del New York's Hospital for Special Surgery, explicó a la revista Elle: "Cuando hacemos algo, si lo hacemos muchas veces, las cosas empiezan a doler".





"Si se sufre codo de tenista cuando se juega demasiado al tenis, se puede tener codo de 'selfie' por hacerte demasiadas fotos, porque se pone demasiada tensión en el músculo y la zona donde músculo y hueso se unen se puede inflamar", dijo Metzl.





De manera parecida piensa el doctor Charles Kim, especialista en rehabilitación músculo-esquelética del NYU Langone Medical Center: "Estoy escuchando sobre todo lesiones en niños pequeños relacionadas con la tecnología. En los últimos años hemos registrado un aumento de casos del síndrome del túnel carpiano y tendinitis por el uso excesivo de la tecnología".





Los expertos recomiendan "escuchar al cuerpo": si algo duele, mejor parar.





