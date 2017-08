"Las posibilidades la veíamos por otro lado"

Eduardo Domínguez brindó una conferencia de prensa este jueves a poco más de una semana del inicio de la Superliga y en el arranque hizo un análisis del trabajo realizado: "El balance general es positivo, obviamente con muchas cosas a mejroar, a corregir y con un crecimiento que estamos llegando bien".





Indudablemente que el 5-1 en contra frente a Belgrano, fue un resultado sorpresivo que el propio entrenador prefirió minimizar: "Está bien que suceda, nos muestra que cuando creemos que está todo bien y pensamos ir más allá de lo que podemos vienen estos cachetazos, estas realidades, uno debe ser consciente que siempre hay que mejorar, nunca está todo listo y hay que prepararse al 100% siempre cuando uno no está así sucede lo que sucedió, tener atención y estar con los pies sobre la tierra".





En la misma dirección, el estratega rojinegro se atrevió a expresar que "para eso está la pretemporada, para llegar bien al inicio, no me vuelven locos los resultados, lo que uno saca en conclusión es que a Córdoba no hay que volver (risas), siempre las cosas a mejorar son positivas en este momento donde está parado el equipo, grave sería si sucede en el campeonato o debe corregir durante la competencia, por eso no me preocupa la falta de gol de los delanteros".









Mirar para adentro

Boca y Belgrano fueron los últimos examenes del equipo del barrio Centenario antes de pensar en Rosario Central. Al respecto, apuntó: "Son dos esquemas diferentes, otra provincia, otras cualidades que pretende el técnico de cada uno, nosotros tenemos que amoldarnos a los diferentes sistemas que nos van a proponer, hay que enfocarnos en nuestro propio funcionamiento, a nosotros no nos debe desenfocar de lo que pretendemos, siento que estamos bien, con mucha confianza y quizás no se si hemos estado confiados para este último amistoso, hay que tener los pies sobre la tierra, saber que pretendemos, quienes queremos ser y luchar por ello".





El bendito tema Fernández

Domínguez ratificó que se mantiene al margen incluso de ver, leer o escuchar informaciones que tengan que ver con el mercado de pases, donde la posible llegada de Brian Fernández estuvo en boca de todos: "Nunca lo escuché en ese sentido lo que dijo y retiradas veces lo he dicho, no miro, no escucho todas esas informaciones. La última charla con el presidente fue el pasado fin de semana, estaba la posibilidad y nuevamente le comentamos que las posibilidades la veíamos por otro lado, era una alternativa pero no la prioridad".





Las habilitaciones

"Creo que no tengo la certeza pero el presidente está haciendo el esfuerzo para hacer lo correcto, con eso alcanza y sobra, vamos a poder contar con todos".









Calendario de la Superliga

"Supuestamente están todos los días hasta fin de año, espero que lo puedan sostener, para reservar viajes con anterioridad, sería un paso importante, algunos serán perjudicados, otros favorecidos, bienvenido sea".





Lo que falta sumar

"Lo vengo repitiendo hace dos semanas: necesitamos dos delanteros y un volante por derecha. No vamos a variar mucho más para armar el equipo titular que arranque el torneo, uno trabaja para encontrar el equipo y siento que los muchachos se están teniendo confianza".





El arquero inicial

"Todavía no tengo definido el equipo, entonces sabemos del potencial de Alexander (Domínguez) pero hace una semana que está entrenando, esperemos, vamos a ver".





La convocatoria de Chancalay

"Me pone feliz, lo felicitamos hoy en el entrenamiento, espero que la pueda aprovechar, que siga suelto como hasta ahora que lo está haciendo bien".