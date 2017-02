Las preguntas más incómodas a Mauricio Macri durante la conferencia de prensa

El presidente Mauricio Macri brindó hoy una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Habló del cambio en los montos jubilatorios y del acuerdo con el Correo Argentino. Durante la conferencia, el periodista Juan Pablo Peralta, de Radio El Mundo, se destacó por el tono de su pregunta.





Embed



"Lamentablemente, mas allá de las buenas intenciones, los números no van con la realidad que plantea. Hay despidos permanentes. Hubo 4 mil despidos, por ejemplo, en el sector prensa solamente. Ante los cuadros tarifarios, aumentos de transporte... yo gano 12 mil pesos... ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? Y nosotros trabajamos día a día, somos trabajadores", dijo el periodista.





"¿Quién se hace responsable del costo de esto?", agregó.





Embed



Macri contestó luego de unos segundos de silencio. "Te agradezco la pregunta. El punto de partida fue el de un país quebrado. Y tenemos que poner el hombro. Las decisiones que tomo, las tomo convencido. Me levanto pensando de qué manera los voy a ayudar. Me dolió cada aumento. Pero nos íbamos a quedar a oscuras todos si no se aumentaba la tarifa de luz. Gracias a eso, los cortes se redujeron a la mitad. Lentamente pusimos en marcha el país", respondió Macri.









Hubo otra pregunta incómoda. "Los precios siguen subiendo, no se cerró bancarios, dentro de poco comienzan las clases y no está cerrada tampoco la paritaria docente, y se viene una movilización de la CGT. ¿Para usted cuánto va a ser la inflación de este año? ¿Cuánto tendría que ser el piso de las paritarias?", dijo Mauricio Conti, de Cadena3.





Embed



"Si hay algo que tenemos que estar comprometidos es tener la inflación bajo control. La inflación es el desastre, lo que estafa al trabajador. Por eso desde el primer día me comprometí a reducirla. El ultimo semestre fue la mas baja desde 2008. Volvimos a tener estadísticas confiables. No hay que hablar en el aire. La meta del Banco Central es entre 12 y 17%. Yo espero que cerremos el año debajo del 20%. Y estoy convencido de que lo vamos a lograr", contestó Macri.





La Nación