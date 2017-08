Las razones del no de Gustavo Alfaro para ser técnico de Unión

Gustavo Alfaro picaba en punta para reemplazar a Pablo Marini como nuevo DT de Unión. Cuando los dirigentes buscaron el sucesor de Pomerlo, el experimentado rafaelino tenía el consenso de todos, pero la realidad fue otra y hoy Madelón encara la recta final de la pretemporada en su tercer ciclo como estratega rojiblanco.





Lechuga finalmente volvió al ruedo con Huracán después de trabajar en Gimnasia (LP). En diálogo con radio La Red 96.7 Santa Fe, el entrenador se refirió a aquella situación: "Me llamó Martín Zuccarelli, con quien tuve el placer de trabajar en distintos clubes, me llamó después de la ida de Pomelo, estaba en Kazan, le dije que honestamente la idea era no dirigir, le agradecí, había tenido posiblidades de Cerro Porteño, de Liga de Quito pero también las había descartado".





Y más adelante, se atrevió a agregar: "Por cuestiones familiares mi hija va a hacer un master en Estados Unidos, tengo que resolver muchas situaciones personales y me impedían irme de Buenos Aires por lo menos hasta fin de año, a todos les dije que no, en diciembre quiero resolver las cosas y dejarlas ordenadas, cosas presenciales para hacer, por eso sabía que los tiempos de Unión eran urgentes y no coincidieron los tiempos. Después apareció la posibildiad de Huracán, en función de lo que hablé con el presidente y la idea que tenía, así que terminé tomándolo porque la chance era muy buena".





Cuando lo consultaron sobre dos jugadores vinculados a Unión en este mercado de pases, Alfaro apuntó: "Se que buscaron a Bogado, pero lo tengo en cuenta porque juega muy bien. En cuanto a Andrade, formaba parte de la plantilla de Arsenal, era joven en ese momento y estaba recién llegado y dando sus primeros pases".





La opinión sobre Zuccarelli

Lechuga tuvo la posibilidad de trabajar con el actual Secretario Técnico de Unión, sobre el que sentenció: "Martín tiene un perfil muy bueno, es muy detallista en cosas fundamentales, tiene la escuela del padre, con Humberto trabajamos muy bien en Quilmes, tiene un respeto y manera de proceder que son esenciales para esa función, en el fútbol argentino no le dan mucho valor pero se necesitan, es imposible que el entrenador esté al tanto del mundo global, el técnico piensa a corto plazo, los dirigentes es imposible que tengan un conocimiento de ese tipo, Martín forma parte de eso y no tiene la urgencia de estar preparando un equipo para jugar el fin de semana, cuando llega un mercado de pases y el secretario te puede decir tenemos estas opciones, te ayudan en la toma de decisiones donde te ofrecen un abanico de cosas para tomar una mejor decisión".