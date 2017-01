Laurita Fernández a Barbie Vélez: "No soy feliz con la desgracia ajena"

Laurita Fernández no deja de ser noticia gracias a la novela mediática que protagoniza junto a Fede Bal y que consiste en establecer, desde hace ya varios meses: 1-Si la rubia dejó a Federico Hoppe por Fede Bal. Y, en segundo término, si actualmente existe amor entre ellos.





Claro que la joven niega rotundamente estos dos puntos, pero todos deciden descreer de sus aclaraciones. Pero luego de que Fede Bal declarara su amor por ella, en Intrusos, Laura habló en Los Ángeles de la Mañana y se quebró por las declaraciones de Nazarena Vélez





"Me quedé mal; ay, odio esto... entiendo que sería un culebrón hermoso para una novela, pero es mi vida. Me molesta que digan que el tiempo dio la razón y sucedieron un montón de cosas más profundas entre Fede Hoppe y yo. Me molesta que se diga que nos separamos por Fede Bal y Barbie Vélez, fueron un montón de cosas las que provocaron que yo me separe de ese hombre".





Luego de aquello, un notero del ciclo que conduce Ángel de Brito fue a consultarle a Barbie Vélez por el llanto de Laurita y en medio del aparente desinterés que intentaba demostrar acerca del tema que involucra, además, a su ex, la actriz deslizó una "risita" burlona.





Al regresar al piso, el conductor le pregunto a Laurita su opinión acerca del informe que acababa de ver: "No me interesa. Yo no soy feliz con la desgracia ajena, nada más. No me pone bien que el otro esté mal. Si me interesa la persona, o me interesa lo que opina, sí. Pero en este caso, no, porque encima no es alguien a quién yo quiera. Va a haber mucha gente a la que no le guste. No me interesa absolutamente nada. No es alguien con quien yo tenga llegada, la quiera o me interese lo que opine o lo que hace", disparó.





No te pierdas el video de esta nota!