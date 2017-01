Laurita Fernández contó algo muy feo de Fede Hoppe

Últimamente todo lo que hacen o dejan de hacer Fede Bal y Laurita Fernández genera revuelo. En los últimos días el actor le dedicó un polémico mensaje a la bailarina y recibió muchas críticas, incluso de famosos.





"Para enamorarme no necesito tu consentimiento", había escrito el hijo de Carmen Barbieri. Una de las personas que se manifestó en su contra fue Julia Mengolini, con quien protagonizó un fuerte cruce en las redes sociales que compartió el medio Mundo TKM.





Este lunes en Los ángeles de la mañana la periodista volvió a hablar del tema y dijo: "Es un caso testigo, toda la Aargentina está asistiendo a esta especie de cortejo y sirve de ejemplo muy claro de lo que no está bueno mostrar. No son románticos los celos, la persecución".





"A vos Laurita, ¿no te gusta el cortejo?", indagó el conductor, a lo que Mengolini agregó: "No le gusta Fede Bal".





"Más allá de si es recíproco o no el querer estar en una relación o tener algo más con él, o que esté de acuerdo con lo que dijo en televisión, tengo que aceptar que del otro lado se expresan diferente a como me expresaría yo", comentó la panelista.





"A vos un poco no te cierra ese desborde mediático", expresó el periodista, a lo que Laurita retrucó: "No, pero acepto a las personas como son. No quiero entrar en comparaciones pero vengo de una relación donde mi exnovio no tuiteaba ni una foto conmigo y también me parecía raro. Cada uno tiene sus formas y yo entendí que aunque no subiera fotos, igual me quería. Y entiendo que Fede se siente a hablar en tele, aunque me suene raro por momentos".

Ante el asombro de todos, Ángel le dijo a su compañera: "¿Vos te estás dando cuenta en el terreno que estás entrando, Laurita? Estás comparando a Hoppe con Bal y la forma de reaccionar en una relación. Le estás pasando una factura a Hoppe porque no te demostraba nada públicamente y estás diciendo que Fede si lo hace".





Laurita aclaró que no le estaba pasando factura a nadie y que no tenía ningún problema en hablar de su experiencia y aseguró que ninguno de los dos se va a enojar. Sin embargo, nadie le creyó.









Fuente: Qué pasa Salta