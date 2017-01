Laurita Fernández le respondió a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez dio un móvil con "Los Ángeles de la mañana", el ciclo de Ángel de Brito por el Trece, y en un momento de la entrevista, la cruzaron con Laurita Fernández, aunque no hubo ida y vuelta.

"El tiempo le da la razón a todo lo que contó Barbie en ese momento. Yo firmé un pacto con Bernardo Beccar Varela y no me parece romperlo, mucho menos para hablar de esta criatura", manifestó la rubia cuando le consultaron por la relación de Laurita y Federico.

"Si se siente incómoda, me tengo que poner en la postura de madre. Tengo que verla como lo que es, es una chica de 20 y pico de años. No sé si salen o no salen, pero me importa un pito", tiró luego.

"La verdad es que no hablemos más de la nena para no incomodarla. Siempre que vos quieras, Ángel, voy a ir al piso... Mirá si no voy a ir por una nena", completó Nazarena ninguneando a la bailarina.

Pero luego de que la actriz se fuera del móvil, Laurita tomó la palabra y le contestó:

"No me interesa participar, mis papás me criaron con amor, con respeto. Me dieron una educación hermosa. Obviamente, ella no me conoce... Mis papás me educaron con lo mejor y siempre me inculcaron estudiar, prepararme. Yo hablé de la separación, ya hablé de todo, a ellos los une el amor por mi hermana y por mí", comentó minutos después.

Y agregó: "No me interesa charlar ni preguntar de nada porque no me interesa participar. Es eso. No hay mucho más rollo. ¿Y cómo le voy a tenerle miedo a alguien? Nada que ver".