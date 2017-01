Laurita Fernández: "Me llegó lo que dijo Fede"

Ayer, en "Intrusos", América, abrió su corazón por primera vez con respecto a lo que siente por Laurita Fernández





"Hay cosas que me pasan con Laura y es evidente. No tengo por qué ocultarlo. Es evidente que yo me siento muy bien con ella", señaló Federico en el arranque, cuando la entrevista giraba en torno de un tuit escrito por él durante el mediodía de este miércoles ("Si mi idea fuera hacer las cosas bien con @laufer4 ustedes se están ocupando de boicotear todo tipo de intención. Mil gracias")







"¿Si me mueve la estantería? Sí, siento cosas lindas por ella. Ella lo sabe y lo hice público en algún que otro tuit. Ella sabe lo mucho que estuvo para mí. Y yo no me acuerdo cuando fue la última vez que una mujer se la jugó por mí en situaciones extremas. Una hermandad que no creo haber vivido antes", señaló luego Federico, que a esa altura trataba de medir cada una de sus palabras.





A poco de finalizar la nota, la bellísima rubia- a quien todo el mundo llamaba para contarle que su enamorado estaba hablando de ella en el ciclo de América- le envió mensajes a Marina Calabró con el fin de saber, a ciencia cierta, lo que realmente estaba sucediendo.





"Laurita está desesperada porque no puede verte. Te voy a hacer un recorte interesado de lo que está diciendo porque ella le pone humor, dice que debe ser el agua oxigenada, que te espantás las candidatas, pero todo eso lo dice para despistar".





"Te leo lo importante: '¿Enamorado de quién? ¿Habla de mí? Es lindo, yo también a él lo quiero mucho y él lo sabe. Nada, me alegra mucho que esté bien'. Y después los chistes que te decía". La cara de felicidad de Fede, fue inocultable.





Hoy, la bailarina le respondió desde el programa en el que participa, "Los ángeles de la mañana", con Ángel de Brito.





"Me sorprendió. No lo quise ver tanto para decir lo que siento y auténtica con lo que me pasa por la cabeza Entiendo que él es de esa manera y no lo juzgo. Yo no soy de expresar todo lo que me pasa en tele", dijo Laurita.





Y agregó: "Me pareció súper valiente lo que hizo. Con una sensibilidad súper linda, súper cálida. Me llegó lo que dijo Fede. No me sorprende porque siempre me manifestó su cariño. Yo también lo quiero mucho. Es algo que realmente quiero".