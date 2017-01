Laurita Fernández y Federico Bal siguen con el histeriqueo: "Tampoco me propuso nada"

Fede llegó a declararle su amor en varios móviles desde Villa Carlos Paz y Laurita tuvo que contestarle diciéndole que ella no expresaba sus sentimientos por tevé.





"Hablando en serio, no podría estar con Fede Bal. Está de temporada y sale todas las noches, no podría estar más allá de que me gusta la libertad", le paró el carro la rubia.





Y además diferenció la relación laboral que tenían a una amorosa que podrían llegar a tener.





"Como compañeros en el laburo funcionamos muy bien, pero el amor es otra cosa, no sé cómo seríamos, nunca me lo permití imaginármelo por todo lo que pasó el año pasado, no sé si vamos a durar un mes o una semana", aclaró Laurita.





"Me parece que para probar se necesita tiempo, y son cosas que no se piensan, se viven y se sienten. Tampoco me propuso nada", cerró.