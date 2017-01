Le cierran la puerta al Puma

Desde finales de 2016 se habla de los refuerzos en Colón. Hubo nombres para tirar para arriba, pero la realidad es que solo había uno que ponía en vilo a casi todos: Emmanuel Gigliotti.





No solo porque dejó una huella importante durante su estadía en el club, sino porque a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo en jerarquía, a punto tal de ser el delantero titular de Boca. Por esas cosas del destino, no pudo continuar y encontró en Chongqing Lifan de China.





Desde lo contractual, el jugador tiene todo acordado con el Rojinegro, con lo cual lo único que faltaba era que logre salir de la institución asiática, por lo menos por seis meses. Se presumía que podían pasar un par de días para que esto se cristalice, pero los últimos sucesos comenzaron a poner en jaque esta posibilidad.





Uno de los puntos que estaría echando por tierra con esta tratativa es que los dueños de Chongqing Lifan quieren que siga siendo uno de sus referentes. El segundo es que fue contratado como asesor deportivo el argentino Hernán Crespo quien, por versiones que fueron surgiendo, habría elevado un informe donde Gigliotti figura como número puesto.

Justamente el grupo dueño de este club adquirió también a Granada de España y la premisa pasa por ir contando con más herramientas y expandir su poderío. Igual, esto no amedrentó a los dirigentes de Sabaleros, que eran optimistas. En las últimas horas se produjo una reunión entre los responsables de comandar al club chino y el representante del jugador para zanjar la situación, pero los movimientos no llegaron a buen puerto, ya que le negaron el préstamo. Así, quedarían truncas las ilusiones santafesinas de contar con el delantero. Por lo se supo habría un segundo cónclave, pero la sensación es que esta historia está llegando a su fin y sin el cierre final que todos en Colón esperaban.

"No tuvimos noticias del tema y considero que se enfrió, porque la contestación nos la iban a dar el día 15. Tampoco me pude comunicar con el representante. Sé que el club donde juega es una sociedad anónima y había cambiado de dueño, pero nosotros no podemos esperar. Tenemos que seguir para adelante viendo otras chances. A raíz de toda esta desprolijidad somos conscientes que tenemos más tiempo, porque así las cosas el fútbol no va a empezar", comentó este miércoles el presidente José Vignatti en diálogo con el programa Diez en Deportes que se emite por LT10.