Le cortaron la nariz al crítico de moda Fabián Medina Flores

El hecho ocurrió el pasado viernes por la madrugada. En su cuenta de Facebook, Medina Flores añadió: "Anoche, caminábamos con Cecilia, por Palermo, 1 am, disfrutando una linda noche de verano, y una divertida comida con amigos, hasta que llegando a Nicaragua y Borges, me saluda un chico de gorra roja, bermudas y remera clara y de la nada me ataca con 'algo' que me corta la nariz. Shockeado y asustado, pensé que nos robaban, y corrimos por un policía (mujer) que hizo lo que pudo (nada, porque ni a ella uniformada, un patrullero le paró). Después de dos horas llegó ambulancia, y demás. Estoy MUY BIEN, solo fue un golpe y corte, y mis superhéroes son Cecilia Barrionuevo y Nacho Echezarreta que estuvieron ahí para cuidarme (SIEMPRE). Ya las noches de Palermo no son lo de antes, hay que cuidarse MAS".





PrimiciasYa

"Tres chicos venían alterados, bastante alborotados, por la vereda de enfrente. Uno me grita '¡ey, vos sos el famoso!' Me di vuelta para verlo y veo que se me acerca con violencia. Pensé que era buena onda, en general todo se acercan buena onda", le contó Fabián Medina Flores a Marcelo Polino en "Ponele la firma", América.