Le dijo no a Colón

Sin embargo, con el correr de las horas la situación se fue modificando dado que el jugador luego de reunirse con su representante decidió finalmente quedarse en la entidad de Avellaneda y es por eso que no firmó el permiso para ser inscripto por el Sabalero. Recordemos que no solo debe dar el ok el club sino también el futbolista. Y esto fue lo que no sucedió, por lo cual Eduardo Domínguez se quedó sin el plan A que tenía desde un principio.

Este jueves la dirigencia sabalera le confirmaba a Ovación que Colón iba a inscribir a Lucas Albertengo y que contaba con el consentimiento de la directiva de Independiente que estaba dispuesto a negociarlo en tanto y en cuanto llegara algún delantero al Rojo.