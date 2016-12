Un día después de haber sido hospitalizado tras recibir un balazo de goma en la cabeza en el marco de los incidentes que se produjeron en el partido entre Almagro y Atlético Paraná, el futbolista Franco Quiroz se autoincriminó como parte del problema de la violencia en el fútbol.





No tuvo el menor reparo en considerarse responsable de la situación que atraviesa el fútbol argentino y dijo muy sin tapujos: "Le doy plata a la barra brava. Somos cómplices de esta situación. Ahora, por suerte, estoy bien y con mi familia. No fue nada de riesgo. Estoy conmocionado por lo que se vivió en la cancha de Almagro. Le doy una colaboración a la barra brava por mes. No te aprietan, pero no te queda otra que darle plata. Somos cómplices en esta situación. Darle plata a la barra es darle plata a un trapito", se atajó Quiroz, quien ayer abandonó el hospital Carrillo.





Y agregó: "La verdad, no quiero exagerar, pero estuve a diez centímetros de perder mi carrera. Me sacaron el perdigón, por suerte fue todo superficial. Tengo un agujero en la cabeza, pero estoy fuera de peligro".